Sharp, Dikey Olarak Katlanabilen Akıllı Telefon Prototipini Tanıttı

2019 yılı, Samsung ve Huawei gibi sektörün öncü isimleri başta olmak üzere, birçok firmanın katlanabilir akıllı telefon konseptlerinin lansmanını yaptığı bir yıl olmaya devam ediyor. Paylaşılan yeni bir video, Sharp firmasının da bu cihazlarla ilgileniyor olabileceğini gösteriyor.

Videoda Sharp’ın prototip telefonunun, şimdiye kadar Samsung ve Huawei gibi firmaların cihazlarında gördüklerimizden farklı olarak, yatay şekilde katlanmak yerine dikey olarak katlandığı görülüyor. Ayrıca, cihazın ekranının 6.18-inç ve 1440x3040 piksel çözünürlüğünde olduğu belirtiliyor.

Sharp, prototip telefonun ekranının 300 bin kez katlanmaya dayanıklı olduğunu söylüyor. Bu da şu anlama geliyor, cihaz hasar alana ya da çalışmayı durdurana kadar kullanıcılar bu cihazı epey uzun bir süre boyunca kullanabilecek.

Sharp’ın bu prototip cihazla tam olarak ne yapmayı planladığı henüz bilinmiyor. Şirket, önümüzdeki dönemlerde kendi katlanabilir telefonunu mu üretir yoksa ekran teknolojileri konusunda tedarikçi firma olarak mı rol alır bilinmez ama bilinen şu ki; şirket bu cihazı birkaç yıl içerisinde ticarileştirme konusunda bir ilgisinin olduğunu ifade etti.

Bu prototip aynı zamanda, katlanabilir ekranı dışında bu prototipe çok benzeyen Motorola’nın kapaklı efsane telefonu Razr’ın yeniden piyasaya sürülebileceğini iddia eden haberleri de hatırlatıyor.