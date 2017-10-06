Sharp'ın Akıllı Robot Telefonu Artık Daha Uygun Fiyata Sahip!

Sharp'ın süper sevimli akıllı robot telefonu RoBoHon nihayet beklenen kıvama geldi. Şirket yaptığı açıklamayla RoBoHon'un 1230 ABD dolarına alınabileceğini duyurdu. İlk çıktığı günden 530 dolar daha düşük fiyata satılacak olan telefon Wi-Fi sürümü ile tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışacak.

Sharp'ın akıllı robot telefonu RoBoHon ilk çıktığı günlerde epey ilgi odağıydı. Oldukça sevimli görünen bu telefon fiyatı nedeniyle bu odağı kaybetmişti. Birçok kullanıcı tarafından eleştirilen bu fiyat, Wi-Fi sürümünün üretilmesiyle biraz düşmüş görünüyor. Hücresel verinin olmadığı düşünüldüğünde bu fiyat düşüşü normal olarak değerlendiriliyor.

Wi-Fi özellikli RoBoHon, Snapdragon 400 işlemciye, Android 5.0 işletim sistemine, 2 GB RAM'e ve 16 GB depolama alanına sahip. Ayrıca LTE sürümünde olduğu gibi 8 MP 720p video kaydı yapabilen bir kamera ve 720p projektör de içerisinde barındırıyor. Diğer yandan 1700 mAh pil ömrü ve 2 inç QVGA dokunmatik ekranıyla da dikkat çekiyor.

Nispeten daha uygun fiyatlı olan bu RoBoHon'un satışlarının artıp artmayacağı belli değil. iPhone X'un fiyatı ile kıyaslandığında hala çok yüksek. Ancak Sharp bu modeli mağazalara, restorantlara, turistik mekanlara ve diğer işletmelere pazarlamayı düşünüyor. Üstelik Japonya dışına çıkması da şimdilik pek mümkün gözükmüyor.