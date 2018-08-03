Sharp OLED Ekran Üretmeye Başlayacak

Japon teknoloji üreticisi Sharp, yaptığı geliştirmelerin ardından akıllı telefonlarda kullanılacak OLED ekranlarının seri üretimine geçmeye hazır olduklarını duyurdu. Şimdilik kendi geliştirdiği Aquos isimli akıllı telefonlarda kullanılmak üzere OLED ekran üreteceğini kaydeden Sharp, ilerleyen günlerde başka markalar için ekran yapabileceğinin de sinyallerini verdi.

OLED ekran teknolojisi halihazırda televizyon ve akıllı telefonlarda kullanılıyor olmasına karşın hala birçok üretici için lüks kategorisinde yerini alıyor. Daha çok tercih edilen LCD ekranlara göre çok farklı özelliklerine sahip olan ve yüksek kalite sunan OLED ekranlar, alttan gelen beyaz ışığı yansıtan LED ve LCD’lerden farklı olarak üç rengi yansıtarak, çok daha gerçekçi görüntüler sunuyorlar. Birçok avantajları olmasına karşın üretimleri oldukça zor olan bu tür ekranlar, çoğu telefon ya da televizyon üreticisi tarafından tercih edilmiyorlar.

Apple ve Samsung gibi üst düzey telefon üreticilerinin ilk tercihi olan OLED ekran pazarının yüzde 90.1 gibi büyük kısmını yine Samsung kaplıyor. Pazarın ikinci büyük oyuncusuysa yüzde 7.7’lik pazar payıyla Güney Koreli LG olarak gösteriliyordu. Samsung’un pazardaki dominasyonu devam ederken, ürettiği üst seviyeli ekranlarla bugüne kadar adından çokça söz ettiren Sharp’ın OLED işine girmesiyle birlikte işlerin değişebileceği dile getirildi.

OLED ekran üretimindeki sıkıntılar sebebiyle daha fazla ekrana sahip olmak adına geçtiğimiz günlerde harekete geçen Apple, LG’nin OLED ekran üretimine 2.7 milyar dolarlık yatırım yaparak, ihtiyacı olan ekranları almayı kafaya koyduğunu göstermişti.