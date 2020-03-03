Sharp, Televizyon Fabrikasında Maske Üretimi Yapacak

Corona virüsü salgını dünya için tehlike yaratmaya devam ederken salgının yayılmasını önlemek için hükümetlerin yanı sıra özel şirketler de yardımcı olmaya çalışıyor. Tokyo merkezli elektronik ürünler üreticisi olan Sharp Corporation, salgının yayılmasını engellemek amacıyla televizyon ürettiği fabrikasında üretimi yavaşlatarak cerrahi maske üretmeye başlayacak.

Aslında Sharp gibi cerrahi maske üretimine yönelen ve salgını önlemeye yardımcı olmaya çalışan başka şirketler de bulunuyor. Sharp’ın bağlı olduğu ve Çin’de yer alan Foxconn da cerrahi maskelerin daha çok insana ulaşmasına yardımcı olmak için maske üretimi yapıyor.

Cerrahi maskeler, virüsten korunmak için tam koruma sağlayamasa da şirketlerin bu durum için attığı adımlar oldukça önemli. Salgına bağlı olarak maske arzında yaşanan yetersizlik düşünüldüğünde Sharp’ın günlük olarak üreteceği 150 bin adet maske salgının kontrol altına alınmasında yardımcı olabilir.

Sharp, Japonya’nın Osaka şehrinde bulunan fabrikasında maske üretimini günlük 500 bine çıkarmayı hedefliyor. Solunum koruyucu maskeler virüslerin bulaşıcılığını önlemek açısından cerrahi maskelerden daha etkili olsa da Sharp gibi şirketlerin cerrahi makse üretimi yapması, maskelere ulaşamayan insanlar için faydalı olacaktır.