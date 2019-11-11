Sharp, Yeni Akıllı Telefonu AQUOS V’i Duyurdu

Sharp, AQUOS V adlı yeni akıllı telefonunu duyurdu. Orta seviyeli bu cihaz, Snapdragon 835 yonga seti seçimi ile ilginç bir şekilde 2017’ye dönüş yapıyor. Telefonda çentiksiz ve deliksiz bir ekran, çift kamera ve 3.090 mAh’lik bir batarya bulunuyor.

5.93 inç’lik FHD+ çözünürlüklü bir IPS panel ile gelen AQUOS V’de 8MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. Cihazın arka tarafında ise çift kamera kurulumu bulunuyor. Bu kurulumda, optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 13MP F/2.0 bir ana kamera ve 13MP’lik ikincil bir kamera yer alıyor. Ayrıca cihazda güvenilir bir parmak izi okuyucu da bulunuyor.

4GB RAM ile gelen telefonda microSD kart ile arttırılabilen 64GB’lık depolama alanı sunuluyor. 3.090 mAh’lik batarya Type-C konnektör üzerinden şarj oluyor. Yazılım kısmına geçtiğimizde ise karşımıza Android 9 Pie işletim sistemi çıkıyor. Ayrıca telefonun sağ üst köşesinde 3.5mm’lik bir kulaklık girişi yer alıyor ve Bluetooth 5.0 bağlantı desteği de sunuluyor.

Sharp AQUOS V Tayvan’da bugünün ilerleyen saatlerinde 230 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Telefonun dünya genelinde ne zaman satışa sunulacağı ise bilinmiyor.