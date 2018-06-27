Shazam, 2018’in En Fazla Aratılan Şarkılarını Açıkladı

Dünyanın en popüler müzik bulma uygulaması Shazam, müzikseverlerin 2018 yılında en fazla arattığı şarkıları açıkladı.

Geçtiğimiz yıl 400 milyon dolar karşılığında Apple tarafından satın alınan Shazam, her müzik tutkununun telefonunda olan uygulamalardan bir tanesi. Zira ansızın duyduğumuz ve hayran kaldığımız bir şarkıyı öğrenmek için hemen Shazam’a başvuruyoruz.

Son olarak iOS versiyonuna yayınladığı güncelleme ile uygulamaya çevrimdışı modda çalışma özelliği getiren Shazam, kullanıcıların beğendikleri müzikleri internet bağlantıları olmaksızın keşfetmelerine imkan vermişti.

2018'in En Popüler Şarkıları

Sevilen uygulama, 2018’in en çok aranan 10 şarkısını belirledi. Listede Ed Sheeran’dan Anne-Marie’e, Camila Cabello’dan G-Eazy’e kadar birçok ünlü sanatçının şarkısı bulunuyor.

İşte 2018 yılının en popüler 10 şarkısı:

10- G-Eazy & Halsey - "Him & I"

9- Portugal, The Man - "Feel It Still"

8- Camila Cabello - "Never Be The Same"

7- Tom Walker - "Leave A Light On"

6- Rudimental Feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen - "These Days"

5- Marshmello & Anne-Marie - "Friends"

4- Alice Merton - "No Roots"

3- Jax Jones Feat. Ina Wroldsen - "Breathe"

2- Nicky Jam & J. Balvin - "X"

1- Ed Sheeran - "Perfect"

Sizin bu seneki favori şarkınız hangisi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.