Shazam Artık Çevrimdışı da Çalışıyor!

Dünyanın en popüler müzik bulma uygulaması Shazam, kullanıcıların yıllardır beklediği bir özelliği sonunda hayata geçiriyor. Apple'ın 400 milyon dolar karşılığında satın aldığı Shazam, bundan böyle iOS kullanıcıları çevrımdışıyken de hizmet verecek. Kısacası beğendiğiniz müzikleri keşfetmek için artık internet bağlantısına ihtiyacınız olmayacak.

Geçtiğimiz haftalarda Apple çatısı altına geçen Shazam, çok önemli bir güncelleme aldı. Cupertino merkezli teknoloji devi, popüler müzik bulma platformunun iOS versiyonuna yayınladığı güncelleme ile, uygulamaya çevrimdışı modda çalışma özelliği getirdi.

Ansızın duyduğumuz ve hayran kaldığımız bir şarkıyı öğrenmek için başvurduğumuz yegane uygulama olan Shazam, yeni özelliği ile çok daha işlevsel bir platforma evrilecek. Kullanıcılara internet olmaksızın istedikleri zaman hizmet verebilecek olan Shazam ayrıca, "Shazam"larım bölümüne müziğin kayıt edildiğini gösteren bir bildirim de gönderiyor.

Shazam'ın Çevrimdışı Modu Nasıl Çalışıyor?

Peki, Shazam'ın çevrimdışı mod özelliği nasıl çalışıyor? Şöyle ki, Shazam çevrimdışı modda çalışasa dahi, müzikleri bulmak için internet bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Siz, Shazam aracılığıyla bulmak istediğiniz müziği çevrimdışı modda kayıt altına alsanız da bilgilere hemen sahip olamıyorsunuz. Fakat yeniden internete bağlandınızda söz konusu şarkı ile ilgili bilgilere erişebiliyorsunuz.

Her ne kadar anbean şarkı ile ilgili bilgilere sahip olmasanız da, Shazam'ın çevrimdışı mod özelliği birçok kullanıcıyı mutlu edecektir.