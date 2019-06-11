Shazam, Artık Kulağınızda Çalan Müziği de Bulacak

Dünyanın en popüler müzik bulma uygulaması Shazam'a yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Shazam artık kulaklığınızda çalan müziği de bulacak.

Shazam Kulaklıktan Çalan Müziği Bulacak!

Shazam'ın Android sürümünde Pop-up Shazam adlı yeni özellik kullanıma açıldı. Bu özellik sayesinde arka planda çalışan Shazam, kulaklıkta çalan müziği tespit edebilecek. Pop-up Shazam, telefonunuzda aynı Messenger'daki sohbet balonu gibi görünmekte. Şarkı bulunduğunda bu pop-up size şarkının adını kolayca göstermekte.

Spotify ve YouTube gibi çeşitli uygulamalara sahip olan bir Android cihazda Pop-up Shazam'ı test ettik ve gayet iyi ve hızlı bir şekilde çalıştı. Şu an sadece Android telefonlarda olan bu özelliğin iOS cihazlara gelip gelmeyeceği bilinmiyor ancak Apple, 2014’te Siri’yi Shazam’la bütünleştirmişti. Bu yüzden bu pop-up özelliğinin şimdiki haliyle iOS’a gelmesi pek mümkün gözükmüyor.

Yeni özelliği Android cihazlarınızda Shazam'ı Google Play Store üzerinden güncelledikten hemen sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdiden keyifli dinlemeler diliyoruz.

Sizler Shazam'ın kulaklıktan çalan müziği bulacak olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu özellik işinize yarar mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!