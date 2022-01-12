Şarkı Bulma Hizmeti Shazam Chrome Uzantısı Çıktı!

Shazam Chrome uzantısı yayımlandı. İnternet kullanıcıları artık web tarayıcısı üzerinden şarkıları çok hızlı ve pratik bir şekilde bulabilecek. Peki, şarkı bulma hizmeti Shazam eklentisi nasıl kullanılır? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Shazam Chrome Uzantısı Nasıl İndirilir?

İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Google chrome web tarayıcısını açın.

Chrome Web Mağazası'nı ziyaret edin.

Ekranın sol kısmında yer alan arama kutusuna "Shazam" yazın ve uzantının sayfasını görüntüleyin.

"Chrome'a ekle" butonuna tıklayın.

Açılan pencere üzerinden "Uzantıyı ekle" seçeneğini seçin. Bu işlemin ardından uzantı, web tarayıcınıza eklenecektir.

Dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan şarkı bulma hizmeti Shazam'ın tarayıcı eklentisi çıktı. Google Chrome isimli internet tarayıcısını kullanan kullanıcılar, ortamda çalan bir müziği bulmak için akıllı telefona ihtiyacı kalmayacak.

Kullanıcılar, tarayıcıya ekledikleri eklenti sayesinde bir mekanda çalan şarkıyı saniyeler içerisinde tespit edebilecek. Böylelikle kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşınacak. Eklentiyi tarayıcıya eklemek için bazı işlemleri gerçekleştirmeniz gerekiyor.

Eklentiyi ekleme işlemi için ilk olarak Google Chrome isimli internet tarayıcısı üzerinden Chrome Web Mağazası'nı ziyaret etmeniz gerekiyor. Daha sonra arama kutusuna "Shazam" yazarak söz konusu eklentinin sayfasını görüntülemelisiniz. Açılan sayfa üzerinden "Chrome'a ekle" butonuna tıklayın ve son olarak "Uzantıyı ekle" seçeneğini seçin.

Yukarıda yer alan adımları uyguladığınız takdirde Shazam uzantısı, bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısına eklenecektir. Peki, Shazam eklentisi nasıl kullanılır? Oldukça kullanışlı bir eklenti olan Shazam, çok kolay bir kullanıma sahip.

Bir mekanda çalan şarkıyı tespit etmek için web tarayıcısının sağ üst kısmında yer alan Shazam eklentisinin simgesine tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde bir pencere açılacaktır. Açılan pencere üzerinden Shazam logosuna tıklamanız gerekiyor. Bu işlemin hemen ardından hizmet, mekanda çalan şarkıyı analiz edecek ve saniyeler içerisinde şarkının ismini gösterecektir.

Şarkı tespit edildikten sonra söz konusu Shazam penceresinde "Şarkının tamamını çal" seçeneği yer alacak. Bu seçeneğe tıkladığınız takdirde Apple Music isimli popüler dijital müzik hizmetine yönlendirileceksiniz.

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