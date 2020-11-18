Shazam'da En Çok Aranan Şarkı Belli Oldu: Şaşırdık mı?

Shazam'da en çok aranan şarkılar açıklandı. Shazam'ın sahibi Apple tarafından ortaya konan listeye göre Shazam'da en çok aranan müzikler belli oldu. İşte Shazam'da neredeyse 37 milyon defa aratılan en popüler şarkı.

Shazam, 2002'den beri bir cep telefonunda müzik parçalarının tanımlanmasına yönelik bir hizmet olarak varlığını sürdürüyor. 2012'de Wikipedia'ya göre, Shazam'ın dünya çapında 150'den fazla ülkede 150 milyon kullanıcısı vardı.

Apple, iOS 8'le birlikte Shazam'ı Siri'ye entegre ettikten sonra, 2017'de uygulamayı satın aldı ve reklamsız olarak kullanıma sundu. Şimdi ise şirket, ayda 200 milyondan fazla aktif kullanıcının Shazam kullandığını söylüyor. ABD'li teknoloji devi, bu dönüm noktasını kutlamak için Shazam'da en çok aranan 100 şarkının listesini yayınladı. İşte Shazam'da tüm zamanların en çok aranan şarkılar.

Shazam'da en çok aranan şarkılar açıklandı

Shazam listesinin birinci sırasında, Mayıs 2019'da piyasaya sürüldüğünden beri yaklaşık 36.6 milyon kez Shazam'lanan Tones and I'ın "Dance Monkey" şarkısı yer alıyor. Listenin ikincilik koltuğunda ise Lilly Wood & the Prick'in 2014 yapımı Prayer in C şarkısı bulunuyor.

Şarkıcı ve söz yazarı olan Toni Watson (sahne adı Tones And I) Shazam'ın kendi kariyeri için paha biçilmez bir noktada olduğunu söyledi: "Dance Monkey'i yayınladığımda henüz fazla takipçim yoktu, ancak (Shazam) bana daha fazla insana ulaşma ve hayran kitlemi yükseltme fırsatı verdi, bu da kendime bir kariyer yaratmamı sağladı."

Shazam'ın yayınladığı tüm zamanların en çok aranan listesi şu şekilde:

Tones and I - Dance Monkey

Robin Schulz, Lilly Wood & the Prick - Prayer in C

Passenger - Let Her Go

Avicii - Wake Me Up

Major Lazer - Lean on

Ed Sheeran - Thinking Out Loud

Sia - Cheap Thrills

Gotye - Somebody That I Used to Know

Kings, Cookin’ on 3 Burners - This Girl

Hozier - Take Me to Church

Shazam'ın teknolojisi, bir şarkının frekansını analiz ederek çalışıyor ve telefonunuz aracılığıyla gönderdiğiniz sesi, veritabanındaki müzikle eşleştiriyor. Uygulama 2002'de piyasaya sürüldüğünde hizmete erişmek için özel bir telefon numarasını aramak gerekiyordu. O zamanlar veritabanında bir milyona yakın şarkı vardı ve bir kullanıcının isteğini işleme koyması 15 saniye sürüyordu, sonuçlar ise kısa mesajla gönderiliyordu.