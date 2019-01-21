SHAZAM! Filminden Yeni Fragman!

DC evreninin en sevilen karakterlerinden Shazam, ilk solo filmiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 5 Nisan’da vizyona girecek olan DC spin-off’undan yeni bir fragman daha yayınlandı.

Süper kahraman filmleri denilince akla gelen iki stüdyodan biri olan DC, Marvel yapımları ile boy ölçüşebilmek için sinematik evrenine yeni karakterler eklemeye devam ediyor.

Wonder Woman ve Aquaman ile zenginleşen DC Genişletilmiş Evreni, yeni üyesini selamlıyor: SHAZAM! Ne yazık ki bu kelimeyi yüksek sesle söylemek, 14 yaşındaki Billy Batson gibi herkesi süper kahramana dönüştürmüyor.

Yönetmen koltuğunda David. F. Sandberg’in oturduğu DC spin-off’u, 14 yaşındaki sıradan bir çocuğun, yetişkin bir süper kahramana dönüşmesini konu alıyor.

Asıl ismi Billy Batson olan karakterimizin üstüne “Shazam” dediğinde bir yıldırım düşer. Bu yıldırım büyücü Shazam tarafından Billy 'e altı mitolojik karakterin güçlerini vermesi için gönderilir; ancak Billy gücünü nasıl kullanması gerektiğini öğrenmelidir.

Shazam karakterine Zachary Levi hayat verirken, Billy Batson’ın 14 yaşındaki halini ise Asher Angel canlandırıyor. Filmde bu iki isme, Jack Dylan Grazer, Mark Strong, Grace Fulton, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand, Cooper Andrews, Marta Milans ve Ron Cephas Jones eşlik ediyor.

SHAZAM! filmi, ülkemizde 5 Nisan’da vizyona girecek.