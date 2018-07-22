Shazam! Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı

DC Comics'in merakla beklenen Shazam! filminin ilk fragmanı yayınlandı. Comic Con'da yayınlanan fragman gerçekten oldukça eğlenceli.

Comic Con'da iki DC filminin fragmanını gördük. Bunlardan birisi 14 Aralık'ta beyaz perdede olacak olan Aquaman filmiydi. Bir diğeri de uzun zamandır planları yapılan Shazam! filmi oldu. Daha önceden planlandığı gibi 2018 yılının sonunda çekimleri biten film Nisan 2019'da beyaz perdede boy gösterecek.

Shazam! fragmanında da gördüğümüz gibi filmde öncelikle ana karakterimiz Billy Batson'un hikayesine odaklanacağız. Daha sonrasında Shazam güçlerine nasıl eriştiğini öğreneceğiz. Shazam güçlerini elde eden Billy Batson, daha sonrasında bu güçlerini öğrenmeye çalışacak.

Fragman oldukça komik duruyor. Karakterin güçlerini öğrenmeye çalışırken yaptığı hareketler eğlenceli bir hava katmış. Olgun bir insan boyutunda olan karakterimiz ruhen hala çocuk olduğu için sokaktan geçen insanlara "naber, ben süper kahramanım" gibi laflar söylemesi durumu komikleştirmiş.

Shazam aslında çok güçlü ve çok eski mitolojik bir büyücünün adı. Güçlerini seçtiği insana devretmek isteyen eski büyücü Billy Batson'u seçerek Shazam adını her haykırdığında ona süper güçler verir. Shazam'ın Superman kadar güçlü olduğunu da hatırlatmak istiyorum.

Shazam! filminin yönetmenlik koltuğunda Lights Out ve Annabelle: Kötülüğün Doğuşu gibi yapımların yönetmeni David F. Sandberg oturuyor. Filmin başrollerini Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong ve Djimon Hounsou gibi büyük isimler paylaşıyor.