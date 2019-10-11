Shazam'ın Android Sürümüne Karanlık Mod Geldi

Dünyanın en popüler müzik bulma uygulaması Shazam'a yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Shazam'ın Android uygulamasına karanlık mod desteği geldi. Kullanıcıların merakla beklediği özellik artık yayında.

Geçtiğimiz aylarda kulaklıkta çalan şarkıları bulmaya başlayan uygulama yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Dünya genelindeki hemen hemen tüm şarkıları saniyeler içerisinde bulan Shazam, karanlık mod özelliği ile kullanıcılara hizmet vermeye başladı. Shazam'ın karanlık modunda koyu siyah renk tonları hakim.

Karanlık mod özelliği sayesinde gece telefona bakarken gözleriniz yorulmayacak. Karanlık mod özelliği Android 10 işletim sistemine sahip olan cihazlarda gece modu açıldığında otomatik olarak çalışmakta. Android 9 Pie ve altındaki Android sürümlere sahip olan akıllı telefon modellerinde uygulamanın ayarlar kısmından tema seçeneğine gelerek karanlık mod aktif edilmesi gerekmekte.

Uygulamanın ayarlar bölümünde yer alan temalar seçeneğinde karanlık modun hemen alt kısmında "pil durumuna göre" seçeneği de yer almakta. Bu seçeneği seçtiğinizde karanlık mod pil durumunuza göre otomatik olarak açılacak.

Hemen aşağıda bulunan bağlantı üzerinden Shazam'ı cihazınıza indirebilirsiniz.