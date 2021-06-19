Shazam Şarkı Bulma ile Ayda 1 Milyardan Fazla Şarkı Keşfediliyor

Shazam şarkı bulma özelliği ile her ay 1 milyardan fazla şarkıyı tanımlayarak kullanıcıların dinlettiği şarkıların ismini gösteriyor. Apple tarafından geçtiğimiz yıllarda satın alınmasından bu yana önemli özellikler kazanan uygulama görünüşe bakılacak olursa iPhone kullanıcılarının vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Apple, 2018 yılında Shazam'ı 400 milyon dolara satın alarak müzik tanımlama uygulamasını yavaş yavaş ekosisteminin bir parçası haline getirdi. Kullanıcılar artık yakınlarında hangi müziğin çaldığını öğrenmek için Siri ve benzeri araçlarla Shazam'ı kullanabiliyor.

Apple Music yönetiminden Oliver Schusser, Shazam'ın başarısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kilometre taşı sadece insanların Shazam'a olan sevgisini değil aynı zamanda dünya genelinde sürekli büyüyen müzik keşfine olan ilgi ve alakayı da gösteriyor" sözlerini kullandı.

Teknoloji devi Apple, Shazam'ı ekosistemine dahil ettiği günden beri çoğu insan zaten uygulamanın kullanım oranının artacağını biliyordu. Şarkı / müzik tanımlama uygulamasının elde ettiği başarı bu nedenle çoğu insan için bir sürpriz olmadı. Apple'ın Shazam'la ilgili daha birçok planının olduğu da göz önünde bulundurulursa bu kullanım oranındaki artışın devam etmesi muhtemel.

Siz Apple'ın Shazam'ı satın almasından bu yana elde ettiği başarı ile ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce bu müzik bulma uygulamasının büyümesine Apple'ın da katkısı oldu mu? Konu ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Shazam Şarkı Bulma Nasıl Yapılır?