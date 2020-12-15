Shazam şarkı bulma özelliği web tarayıcılarına geliyor. Bilgisayarınız üzerinden şarkı dinlerken dinlediğiniz şarkının kime ait olduğunu yeni özellik sayesinde anında bulabileceksiniz. Ayrıca uygulamanın iOS sürümü de güncellendi. Web tarayıcılarına gelecek olan Shazam özelliği ve iOS uygulamasına gelen güncelleme ile ilgili detaylar haberimizde.

Shazam Şarkı Bulma Özelliği Web Tarayıcılarına Ne Zaman Eklenecek?

Apple firması Shazam için önemli bir karar aldı. Şirket tarafından alınan karara göre Shazam şarkı bulma özelliği web tarayıcılarına gelecek. Bilgisayar kullanıcıları, çalan şarkının ismini ve kime ait olduğunu bulabilmek için akıllı telefonunu kullanmak zorunda kalmayacak çünkü kullanıcılar, yeni özellik sayesinde web tarayıcısı üzerinden çalan şarkıyı saniyeler içerisinde bulabilecek.

Shazım’ın muhteşem özelliği şu anda yalnızca macOS ve Chrome OS’ta yer alan Google Chrome, Mozilla Firefox ve Safari web tarayıcılarına geldi. Yeni özelliğin şu anda beta sürümde olduğunu belirtelim. Özellik, Windows işletim sistemi için henüz yayımlanmadı. Bu sebepten ötürü Windows kullanıcıları, söz konusu özelliği kullanabilmek için bir süre daha beklemesi gerekiyor. Shazam uygulamasının macOS sürümü 2014 yılından beri mevcut.

Apple, Shazam uygulamasının iOS sürümünü de tasarımsal anlamda güncelledi. Yeni güncelleme, özellikle müzik keşfine odaklanıyor. Güncelle ile birlikte yukarı doğru parmağınızı sürüklediğiniz takdirde “Müziğim” olarak isimlendirilen bölüme erişebilirsiniz. iOS kullanıcıları, Shazam listelerine arama işlevi aracılığı ile erişilebilecek.

Popüler müzik tanıma uygulaması Shazam’ı Apple Music hesabınıza bağlarsanız geçmiş Shazam’larınızın çoğu senkronize edilecek. Apple Music hesabınızdan bir şarkıyı silerseniz o şarkı yeniden eklenmeyecek. Ayrıca müzik tanıma uygulaması Shazam ile popüler dijital müzik platformu Spotify arasındaki senkronize özelliği iyileştirildi.

Müzik tanıma hizmeti Shazam, Spotify platformunda daha fazla şarkıyı bulabilecek ve senkronize edebilecek. Kullanıcıların bağlantıları kesildiği takdirde Shazam butonuna dokunduklarında bağlantı kesildiği andaki veriler eşleştirilmeye çalışılacak. Shazam uygulamasının 14.2 sürümü yayımlandı. App Store üzerinden uygulamayı güncelleyebilirsiniz.

Shazam, yeni güncelleme ile sağladığı kolaylık sayesinde kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor. Shazam’ı web tarayıcı üzerinden kullanılabilecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.