Shenmue 3, Çıkışından Önce Bir Kez Daha Ertelendi

Ertelene ertelene bir hal olan Shenmue 3, ne yazık ki bir kez daha ertelendi. Şaşırmadınız, değil mi? Ancak bu defa öncekiler kadar muazzam bir erteleme söz konusu olmadığını söyleyelim. Oyunun elimize geçmesi için fazladan üç ay daha beklememiz gerekecek, yani 19 Kasım 2019 tarihini. Beklemeyi güzelleştirebilecek olan şey ise oyunun neredeyse tamamlanmış olması.

E3 2015 fuarındaki Sony konferansında sürpriz bir şekilde duyurulmuş olan Shenmue 3 oyununun esasen 2017 yılının Aralık ayında satışa sunulması hedefleniyordu. Ne var ki aradan geçen zaman boyunca bir dizi erteleme haberi ile karşımıza çıkmıştı, ki bunlardan bir tanesine de Deep Silver ile imzalanan anlaşma yol açmıştı. GamesCom 2018 fuarında ise ilk kez net bir tarih verilmişti: 27 Ağustos 2019. Ancak ne yazık ki bu tarih artık geçerliliğini kaybetti. Kickstarter sayfası üzerinden yeni bir açıklama yapan Yu Suzuki, Shenmue 3 oyununun 19 Kasım 2019 tarihine ertelendiğini duyurdu. Ama beraberinde içimizi rahatlatacak bir bilgi de verdi. Oyun tamamlanmaya çok yakın bir aşamada.

"Neredeyse hazır olmasına rağmen, oyunun gerçekten tamamlanmasından önce biraz daha rötuşa ihtiyacı var." yorumunda bulundu Suzuki ve devam etti. "Fazladan zamanın dünya genelindeki oyunculara hak ettikleri Shenmue denemeyimini sunmamıza yardımcı olacağını hissediyoruz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ediyoruz."

Doğrusunu söylemek gerekirse bu ertelenme haberi pek de sürpriz olmadı diyebiliriz. Malumunuz artık ertelenme haberleri ve geliştirilme aşamasındaki oyunların sık sık ertelenmesi bu neslin ayrılmaz bir parçası oldu. Ancak yine de yeni Shenmue III tarihinin fazla uzakta olmaması sevindirici. Özellikle de artık tamamlanmak üzere olduğunu bilmek. On sekiz yıllık özlem sonunda bitiyor.