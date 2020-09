Crunchyroll ve Adult Swim Duyurdu: Shenmue Animesi Geliyor

Crunchyroll ve Adult Swim tarafından yapılan açıklamada sevilen oyunlardan biri olan Shenmue'nin animesinin geleceği duyuruldu. 13 bölümlük anime dizisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde Adult Swim kanalında yayımlanırken Japonya ve Çin'in dışında diğer ülkelerde Crunchyroll vasıtasıyla yayımlanacak. Shenmue animesi ile ilgili detaylar haberimizde.

Shenmue, babasının cinayetinin arkasındaki isimleri bulmaya çalışan Ryo Hazuki'nin hikayesini ele alıyordu. Babasını öldüren kişilerden intikam almak isteyen Ryo Hazuki, suçluları bulmak için Yokosuka'dan Hong Kong'a gibi çeşitli yerlere seyahat ediyordu. Shenmue'nin yapım aşamasının başlayacağı animenin konusu da oyunun konusuna oldukça benziyor.

Naruto'da animasyon direktörü olması ve One Punch Man'in ikinci sezonunu yönetmesi ile tanınan Sakurai Chikara'nın yönetmenliğinde yapılacak animenin yapımcı koltuğunda oyun serisinin yaratıcısı Yu Suzuki yer alıyor. One Punch Man'in ikinci sezonunu yöneten Chikara'nın yönetmen koltuğunda oturmasından ötürü 13 bölümlük anime dizisinin mükemmel bir başarının altına imza atması bekleniyor.

Shenmue'nin ilk oyununun yirmi yıldan uzun bir süre önce piyasaya sürüldüğünü ve o zamanlarda yakaladığı harika başarının anime aracılığı ile yeniden hayata geçirileceğini belirten Crunchyroll'un geliştirme müdürü, animenin ilk resmi afişini Shenmue'nin hayranlarına sunarken video oyununun ne zaman çıkacağı ile ilgili henüz net bir bilgi vermedi.

