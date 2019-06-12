Shenmue III de Epic Games Store'a Özel Olacak

Uzun süreli bekleyişin ardından Shenmue III en nihayetinde 19 Kasım 2019 tarihinde PlayStation 4 ve PC için satışa sunulacak. Aslında 27 Ağustos 2019 tarihinde çıkacaktı ama Ys Net ve Deep Silver oyunu olabilecek en iyi şekilde satışa sunabilmek için birkaç ay sonra satışa sunmanın daha uygun olacağına karar verdikleri için beklenmedik bir ertelenme haberi ile karşı karşıya kaldık.

Serinin yeni oyunu da E3 2019 fuarında yerini almıştı. Deep Silver ve Ys Net, Shenmue III için yeni bir fragman daha yayınladılar. Hem İngilizce hem de Japonca olmak üzere iki farklı dilde yayınlanan The Hidden Art Returns (Gizli Sanat Dönüyor) isimli fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

E3 2019 Fragmanının İngilizce Versiyonu

E3 2019 Fragmanının Japonca Versiyonu

Öte yandan, Ys Net tarafından yapılan açıklama ile Shenmue III oyununun PC versiyonunun Epic Games Store mağazasına özel olarak satışa sunulacağı duyuruldu.

"Shenmue III için geliştirilme Unreal Engine kullanımı ile gerçekleşmişti ve Epic'ten aldığımız destek mükemmeldi. Ama en önemlisi, PC'deki en eğlenceli deneyim için arayıştayken, fazlaca görüşmeden sonra Epic Games Store'un en iyi dağıtım platformu olacağına Deep Silver ile birlikte karar verildi."

Konu olarak Shenmue II oyununun devamı olacak Shenmue III oyununda, ana karakterimiz Ryo Hazuki babasının ölümünün arkasındaki gizemi ortaya çıkarmak ve intikam almak için verdiği mücadeleye devam ediyor olacak. Bakalım devam oyununda karakterimizin başına neler gelecek? Öğrenmek için merakla bekliyor olacağız.