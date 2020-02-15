Shenmue III için Yeni İndirilebilir İçerik Yayınlanacak

Shenmue III için geçtiğimiz ay yayınlanan Battle Rally içeriği sonrasında, bu ay yeni bir içerik yayınlanacak. Deep Silver ve Ys Net, Story Quest Pack duyurusunu yaptı.

PC (Epic Games Store) ve PlayStation 4 için eş zamanlı olarak yayınlanacak olan içerik için verilen tarih 18 Şubat 2020 Salı günü.

Complete DLC Collection ve dijital Deluxe sürüm sahiplerinin ek ücret ödemeden erişim sağlayabilecekleri Story Quest Pack, verilen bilgiye göre gizem, dalavere ve aksiyon dolu araştırma görevleriyle gelecekmiş. Bu bağlamda, ana karakterimizin yolu Shuqin Zhang ile yolları kesişecek. Zhang, önceki iki Shenmue oyunundan tanıdığımız bir karakter oluyor. Kendisi dövüş sanatları ustası Yuanda Zhu ile çalışıyordu ve Chawan işaretini Wan Chai civarında gördükten sonra Ryo Hazuki ile temas kuruyordu.

Shenmue III oyununda ise hiçbir şeyin göründüğü gibi olmayacağı yeni bir macerada kısa sürede anlaşmazlığa düşeceklermiş. Şu an için pek fazla bir detay verilmiş değil ama duyuruya ek olarak üç ekran görüntüsü yayınlanmış. Aşağıdan göz atabilirsiniz.