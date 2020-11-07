Shenmue serisinin son oyunu yakında Steam mağazasına da teşrif edecek. Ys Net resmi açıklamayı yaptı. Shenmue III Steam çıkış tarihi duyuruldu. Detaylar haberimizde.

Oyun dünyası tarihine adını yazdırmış birçok önemli seri var. Shenmue da bunlardan bir tanesi oluyor. İlk iki oyun öncelikli olarak efsane SEGA konsolu Dreamcast için satışa sunulduktan sonra, 2018 yılı içerisinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Geçtiğimiz yıl ise E3 2015 fuarında duyurulmuş olan Shenmue III ile seri geri dönüş yapmış ve macera on dokuz yıl sonra kaldığı yerden devam etmişti.

Hatırlayacağınız üzere Shenmue III, Deep Silver ile Epic Games arasında özel bir anlaşma sağlanmış ve neticesinde PC platformunda bir yıllığına Epic Games Store üzerinden satışa sunulmuştu. Her ne kadar beklenen performans sergilenememiş olsa da, hem Deep Silver hem de Ys Net mevcut durumdan oldukça memnun durumdalar. Büyük ihtimalle bu memnuniyet yakın bir zamanda biraz daha yükselecekmiş gibi görünüyor. Çünkü Deep Silver ile Epic Games arasındaki anlaşmanın süresi dolmak üzere ve serinin son oyunu, yakın bir zamanda Steam mağazası üzerinden de satışa sunulacak.

Shenmue III Steam Mağazasına Geliyor

Ys Net Shenmue III oyununun 19 Kasım 2020 tarihi itibarıyla Valve mağazası üzerinden de satışa sunulacağını duyurdu. Eğer oyunu şimdiden istek listenize eklemeyi isterseniz, ilgili sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Şu anlık herhangi bir fiyat bilgisi yok ama büyük ihtimalle Epic Games Store fiyatı ile aynı olacaktır.

Ys Net sayfası üzerinden yapılan açıklamaya bakılırsa 2019 yılının Eylül ayında başlayıp da Ekim ayında biten ankette Steam mağazasını seçen Kickstarter katılımcıları için anketin “İndirmeler ve İndirme Kodları” kısmından ulaşabilecekleri oyun ve oyun içi ödülleri kodları olacak. Ne var ki bu kodlar Steam versiyonunun çıkışının birkaç gün öncesinde hazır olacakmış ve Fangamer tarafından e-posta bildirimi gönderilecekmiş.

Shenmue III Konusu

Hikaye olarak ikinci oyunun kaldığı yerden devam eden Shenmue III ile ana karakterimizin babasının Iwao Hazuki'nin katilinin peşinde olduğu Phoenix Mirror'un esrarını çözmeye çalışacağınız Shenmue III, sizi Bailu (Çin) köyünden başlayacak ve dağ köylerinden şehirlere kadar uzanacak olan uzun bir maceranın tam ortasına bırakacak. İlerleyiş boyunca bir yandan da geliştirilmiş dövüş mekanikleri ile dövüş ustalığı eğitimini tamamlamaya çalışacaksınız. Bir açık dünya oyunu olacağı için Shenmue III boyunca rekabete dayalı oyunlar ve yarı zamanlı işler de sizi bekliyor olacak.