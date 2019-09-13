Shenmue III'ten Mis Gibi Doğa Manzaralı TGS 2019 Fragmanı

Shenmue III yıllardır beklenen devam oyunuydu. E3 2015 fuarındaki duyurusu ile biz oyuncuları sevinçten havalara uçuran oyunun çıkışı hızla yaklaşıyor. PlayStation 4 ve PC için Ys Net tarafından geliştirilmekte olan Shenmue III, 19 Kasım 2019 tarihinde satışa sunulacak. Tokyo Game Show 2019 fuarında yeni bir fragman daha yayınlandı.

Yayınlanan fragmanlar esasında iki adet ama içlerinden bir tanesi daha önceden yayınlanan A Day in Shenmue'nun Japonca seslendirmeli olanı ve bu nedenle de yeni demek pek mümkün değil. Diğeri ise gözlerinize görsel anlamda olmasa da ortam anlamında ziyafet çektirebilecek türden bir fragman olmuş. Senaryo boyunca gezeceğimiz mekanları görüyoruz. Mis gibi doğa görüntüleri, bağlık bahçelik alanlar ve köy meydanları gibi birçok yeri görebilmek mümkün oluyor. Bu mekanlar gece vaktinde de gösteriliyor. Arada bu mekanlardaki yaşama dair örnekler de çıkıyor karşımıza. Mesela hem küçük çocukların hem de yetişkin insanların dövüş sanatları üzerine yaptıkları eğitimler, bir köyün meydanındaki pazar yeri ve tabii ki Ryo Hazuki ve Shenhua Ling.

Keyifli seyirler dileriz!

Eğer Shenmue ve Shenmue II'yi henüz oynamadıysanız, bu oyunlarla vakit kaybetmeden doğrudan Shenmue III'e başlamak istiyorsanız ve konunun havada kalmasından endişe ediyorsanız, etmeyin. Oyunda Yu Suzuki tarafından hazırlanmış ve hikayeyi genel olarak toparlayacak bir video bulunuyor. Bu sayede üçüncü oyunu oynarken konu sizin için hiçbir şekilde havada kalmayacak.

Ancak biz sizin için önceden bahsedelim. Hikaye 1986 yılında başlıyor. Japonya'nın Yokosuka şehrinde Jiu-Jitsu üzerine çalışan ve o aralar genç bir öğrenci olan Ryo Hazuki, bir gün eve döndüğünde babası Iwao Hazuki'nin öldürülüşüne tanık oluyor. Saldırıyı yapanlar ise Lan Di isimli Çinli bir adam tarafından yönlendiriliyor. Yaşanan bu olay sonrasında Lan Di ve emri altındaki adamları, Hazuki ailesinden The Dragon Mirror adında efsanevi bir aynayı da çalmayı ihmal etmiyorlar. Serinin ilk oyunu ana karakterimizin babasının cinayeti ile ilgili ipuçları topladığımız ve çetelerle uğraştığımız Yokosuka şehrinde geçiyor. Devam oyunu Shenmue II ise bizi doğrudan Çin’e götürüyor. Babamızın intikamının peşindeyken yeraltı dünyasının daha da derinliklerine indiğimiz ikinci oyunda, kimisi sadece arkadaşımız olacak kimisi ise davamızda bizimle birlikte savaşacak yeni karakterlerle tanışıyoruz.