Shenmue III'ün Bağış Yapanlara Özel Bir Deneme Sürümü Yayınlanacak

Ys Net, Shenmue III için bağışçılara özel bir deneme sürümünün yayınlanacağını duyurdu. Eğer oyun için bağışta bulunmuşsanız, çıkışı öncesinde deneyebilmeniz mümkün olacak.

Hikayeyi ikinci oyunun kaldığı yerden devam ettirecek olan Shenmue III oyununun deneme versiyonu Eylül ayının ikinci yarısında gelecek. Şimdilik net bir tarih verilmiş değil. Ys Net tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa deneme sürümünde oyunculara sunulacak olan elementler ve özellikler hemen hemen hazırmış ve ortaklarla net bir tarih belirleme üzerinde görüşmeler yapılıyormuş. Görüşmeler sonuçlandığında yeni bir duyuru daha yapılacakmış.

Peki deneme sürümünde neler bulunacak? Bailu köyünün ziyaret edileceği deneme sürümü PC platformunda yayınlanacak. Oyun Epic Games Store üzerinden satılacağı için, deneme sürümü için de Epic Games Store hesabı gerekiyor. Belirli bir görevin olacağı bağımsız bir bölüm olacak. Bir saat oynamaya izin verilecek ama görev yerine getirildiğinde tekrardan oynanabileceği söyleniyor. Bunun yanı sıra birçok farklı etkinlik de olacakmış.

Son olarak, beraberinde oynanış rehberiyle gelecek olan deneme sürümünde yapılacaklar nihai sürüme aktarılmayacak.

PlayStation 4 ve PC için geliştirilmekte olan Shenmue III, 19 Kasım 2019 tarihinde satışa sunulacak.