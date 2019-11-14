Shenmue III'ün Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Shenmue III için uzun zamandır bekleyişteydik. Shenmue II oyununun çıkışından E3 2015 fuarındaki duyuruya kadar aradan on dört yıl geçmişti. Geliştirilme aşamasında da bunun üzerine bir dört buçuk yıl daha eklendi ama artık özlem bitiyor. Shenmue III, önümüzdeki Salı günü bizlerle olacak. Deep Silver ve Ys Net, oyunun çıkışı öncesinde güzel bir çıkış fragmanı yayınladılar.

Videonun açılışında, Lan Di'nin ana karakterimizin babası Iwao Hazuki'yi öldürdüğünde çaldığı Dragon Mirror ve eşi olan Phoenix Mirror'ı görüyoruz. Iwao bu iki aynayı Çin'den geri getirmiş ve Dragon Mirror'ı Hazuki Konağı'nın yakınlarına gömmüştü. Ne var ki, bu eylemi kendisinin sonu olmuştu bildiğiniz gibi.

İkinci oyunun kaldığı yerden devam edecek olan Shenmue III oyununda, Ryo Hazuki olarak babamızın katilinin peşinde olduğu Phoenix Mirror'un esrarını çözmeye çalışacağız. Bu amaç ise sizi Bailu (Çin) köyünden başlayacak ve dağ köylerinden şehirlere kadar uzanacak olan uzun bir maceranın tam ortasına bırakacak. Bu macera boyunca bir yandan da geliştirilmiş dövüş mekanikleri ile dövüş ustalığı eğitimini tamamlamaya çalışacaksınız. Bir açık dünya oyunu olacağı için Shenmue III boyunca rekabete dayalı oyunlar ve yarı zamanlı işler de sizi bekliyor olacak.

Son olarak, hikaye boyunca karşılaşacağınız birçok karakter olacak. Dilerseniz bu karakterler ile iletişim kurabileceksiniz. Kuracağınız iletişimler karşılığında işinize yarayabilecek bir takım ipuçları da elde edeceksiniz.

Shenmue III için yayınlanan çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!