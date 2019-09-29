Shenmue III'ün Deneme Sürümünden Oynanış Videoları Yayınlandı

E3 2015 fuarındaki duyurusu sonrasında Shenmue III için Kickstarter üzerinden başlatılan kampanyaya yoğun ilgi ile kısa sürede bir rekor kırılmış ve oyunun içeriğine bağlı olarak belirlenmiş olan kilometre taşları kısa sürede geride bırakılmıştı. Ys Net ise Ağustos ayı içerisinde yaptığı açıklama ile Kickstarter ve ek olarak Slacker Backer kampanyasına destek vermiş olan oyuncular için PC (Epic Games Store) platformunda bir deneme sürümünün yayınlanacağını duyurmuştu.

Eylül ayının ikinci yarısında yayınlanacak olan deneme sürümünde, Bailu köyü bölümünün olacağı söylenmişti. Bölümde belirli bir görevin bağımsız olarak oynanmasına izin verilmesinin yanı sıra birçok farklı etkinliğin olacağını da öğrenmiştik. Deneme sürümünün bir saatlik süre sınırı olmasına rağmen bahsi geçen görev tamamlandıktan sonra oyuncuların istedikleri kadar oynamalarına izin verilecekti.

The Backer Trial Version adı verilen Shenmue III deneme sürümü Cuma günü itibarıyla yayınlandı. Deneme fırsatı bulan Youtube kullanıcısı Sappharad, Axel Stone, HunterJustGaming ve IGN Japan da kanalları üzerinden oynanış videoları yayınladılar. Eğer Shenmue III oyununu merak ediyorsanız, aşağıdan izleyebilirsiniz.

Keyifli seyirler!

Deneme sürümünün yanı sıra Ağustos ayı içerisinde yayınlanmış olan Prophecy fragmanının İngilizce dublajlı versiyonu da yayınlandı.

PlayStation 4 ve PC (Epic Games Store) için geliştirilmekte olan Shenmue III, 19 Kasım 2019 tarihinde yayınlanacak.