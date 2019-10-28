Shenmue III'ün Dünyasına Bakış Atılan Yeni Bir Video Yayınlandı

E3 2015 fuarındaki duyurusundan bu yana büyük bir sabırsızlıkla çıkışını beklediğimiz Shenmue III için bir aydan az bir zaman kaldı. Şu anlık PlayStation 4 ve PC (Epic Games Store) için geliştirilmekte olan oyun 19 Kasım 2019 tarihinde satışa sunulacak. Ys Net de Ryo Hazuki ağabeyimizin yeni macerası için yeni bir video daha paylaştı.

Oyunun dünyasına bir bakışın atıldığı yeni videoda, Yu Suzuki bizlere enteresan bilgiler sunuyor. İlk olarak Bailu köyüne değinen Suzuki tarafından söylenenlere bakılırsa, kendisi Çin'deki etnik azınlığa ve köylere epey ilgi duyuyormuş. Bunu tam olarak oyuna yansıtabilmek için hem internet üzerinden araştırma yapmış hem de yazılı kaynaklardan bilgiler edinmiş. Bailu köyü Guilin şehrindeymiş ama ıssız bölgeler çoğunlukta ve Suzuki biraz daha yeşilliği tercih ederek hayalinde daha güzelleştirilmiş Çin imajını oyuna aktarabilmiş.

Videonun ilerleyen kısımlarında, oyunda göreceğimiz mekanlardan bir tanesinin Niaowu olacağı söyleniyor. Burası Guilin şehirinin merkeziymiş ve videoda da göreceğiniz gibi yanından Li nehri akıyormuş. Niaowu bölgesi açık dünya oynanış stiline daha uygun olacakmış. 140 kadar dükkan varmış ama bunların yetmiş civarından alışveriş yapabilecekmişiz. Dükkanların haricinde de büyük tapınaklar ve dükkan olmayan binalar çıkacakmış karşımıza ve her birini de dilediğimiz takdirde ziyaret edebilecekmişiz.

Enteresan detaylardan bir tanesi de Niaowu bölgesindeki Wooden Dummy Cafe. Oyunda ziyaret edebileceğiniz bu kafeteryada, videoda da gördüğünüz üzere tahta mankenler bulunuyor ve Suzuki bu mankenler ile çay veya kahve içebiliyormuşsunuz. Açıkçası bunun senaryoya nasıl bir katkısının olacağını merak etmiyor değiliz. Belki de sadece espri amaçlı da eklenmiş olabilir. Bunu oynarken göreceğiz.

Oyuna dair yeni mekanların da gösterildiği yeni Shenmue III videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.