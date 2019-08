Shenmue III'ün GamesCom 2019 Fragmanı Yayınlandı

Shenmue III için geri sayım devam ederken, Deep Silver ve Ys Net yeni bir fragmanla karşımıza çıktılar.

GamesCom 2019 kapsamında yayınlanan yeni fragmanın adı A Day in Shenmue (Shenmue'da Bir Gün). Yaklaşık iki dakika uzunluğunda olan fragmanda alım-satım yapabileceğimiz pazar yerini görüyoruz. Daha önceden paylaşılan bilgilerde, oyundaki çeşitli noktalarda balık tutabilecek ve tuttuğumuz bu balıkları da daha sonradan satabileceğimizi öğrenmiştik. Fragmanın başında gördüğümüz pazar yeri balıklarımızı satabileceğimiz yerlerden bir tanesi olacakmış gibi görünüyor.

İlerleyen kısımlarda ise önceki iki oyunda olduğu gibi bu oyunda da karşımıza çıkacak olan araba yarışı ve QTE Title 2 gibi çeşitli mini oyunları, dövüş sahnelerini, senaryo boyunca ziyaret edeceğimiz mekanları ve tabii ki Shenhua Ling hanım kızımızı da görüyoruz.

19 Kasım 2019 tarihinde PlayStation 4 ve PC için yayınlanacak olan Shenmue III oyununun GamesCom 2019 fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Japon dövüş sanatçısı Ryo Hazuki karakterini yöneteceğimiz oyun, Shenmue II oyununun kaldığı yerden devam edecek. 1986 yılında geçen ilk oyunda, Japonya'nın Yokosuka şehrinde Jiu-Jitsu üzerine çalışan ve o aralar genç bir öğrenci olan Ryo Hazuki, bir gün eve döndüğünde babası Iwao Hazuki'nin öldürülüşüne tanık oluyordu. Saldırıyı yapanlar ise Lan Di isimli Çinli bir adam tarafından yönlendirilmişti. Yaşanan bu olay sırasında Lan Di ve emri altındaki adamları, Hazuki ailesinden The Dragon Mirror adında efsanevi bir aynayı çalmayı da ihmal etmemişlerdi. The Dragon Mirror'ın önemi, The Phoenix Mirror ile bir araya getirildiğinde Chi You'nun (Çin halk bilimine göre dünyayı yutan bir yaratık) yeniden dirilecek olması.

Serinin ilk oyunu ana karakterimizin babasının cinayeti ile ilgili ipuçları topladığımız ve çetelerle cebelleştiğimiz Yokosuka şehrinde geçerken, Shenmue II oyununda ise doğrudan Çin topraklarına geçiş yapmıştık. Yeraltı dünyasının daha da derinliklerine indiğimiz ikinci oyunda, kimisi sadece arkadaşımız olacak kimisi ise davamızda bizimle birlikte savaşacak yeni karakterlerle tanışacağız.