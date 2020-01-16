Shenmue III'ün İlk İçeriği Battle Rally Yeni Etkinliklerle Geliyor

Shenmue serisi, on yıldan fazla süren sessizliği Shenmue III ile bozmuştu. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde satışa sunulan devam oyunu beklenen performansı pek sergileyememiş olsa da Deep Silver ve Ys Net mevcut durumdan bir hayli memnun görünüyor olacaklar ki ilk indirilebilir içeriğin duyurusunu yaptılar.

Battle Rally adındaki ilk indirilebilir Shenmue III içeriği, 21 Ocak 2020 Salı günü PC (Epic Games Store) ve PlayStation 4 için yayınlanacak. Eğer Complete DLC Collection veya dijital Deluxe sürüm sahibiyseniz, ilk indirilebilir içeriğe ek bir ücret ödemeden sahip olabileceksiniz. Bu ikisinden birine sahip değilseniz de bağımsız olarak satın almanız mümkün olacak.

Peki, nedir bu Battle Rally? Yenir mi? Deep Silver tarafından verilen detaylara bakılırsa, rakipleriniz ile kafa kafaya yarışacağınız etkinlikler sunacak. Bununla birlikte, ilk defa başka karakterleri de yönetme şansınız olacak. Define avcısı Wuying Ren veya ilk defa bu oyunda göreceğimiz Ryo ağabeyimizin antrenman arkadaşı Wei Zhen arasında seçim yapabileceksiniz. Yarışlardan birinci gelmeniz durumunda da birçok değerli ödülün de sahibi olacaksınız.

Shenmue III konusu

Ryo Hazuki'nin babası Iwao Hazuki'nin katilinin peşinde olduğu Phoenix Mirror'un esrarını çözmeye çalışacağınız Shenmue III, sizi Bailu (Çin) dahil dağ köylerinden şehirlere kadar uzanacak olan etkileyici bir maceraya çıkartıyor. Hikaye boyunca, geliştirilmiş dövüş mekanikleri ile dövüş ustalığı eğitiminizi de tamamlamaya çalışacakken tercihen rekabete dayalı oyunları ve yarı zamanlı işleri de deneyebileceksiniz.