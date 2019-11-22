Shenmue III'ün İnceleme Puanları Ortaya Çıkıyor

Uzun bir bekleyişin ardından Shenmue III nihayet PlayStation 4 ve PC için satışa sunuldu. İkinci oyunun kaldığı yerden hikayeyi devam ettirecek olan Ryo Hazuki ağabeyimizin sıradaki macerası, esas amacında da ilerleme kaydetmesini sağlayacak. Her şey iyi, güzel ve hoş da Shenmue III nasıl bir oyun oldu? Beğenildi mi? Bu sorunun cevabını bize şimdiye kadar yayınlanmış olan inceleme puanları verecek.

Babamız Iwao Hazuki'nin katilinin peşinde olduğu Phoenix Mirror'un esrarını çözmeye çalışacağınız Shenmue III, sizi Bailu (Çin) köyünden başlayacak ve dağ köylerinden şehirlere kadar uzanacak olan uzun bir maceranın tam ortasına bırakacak. Hikayenin akışı boyunca bir yandan da geliştirilmiş dövüş mekanikleri ile dövüş ustalığı eğitimini tamamlamaya çalışacaksınız. Bir açık dünya oyunu olacağı için Shenmue III boyunca rekabete dayalı oyunlar ve yarı zamanlı işler de sizi bekliyor olacak.

Metacritic sayfasına baktığımızda, PlayStation 4 ortalamasının 70 / 100 olduğunu görüyoruz. Kullanıcıların yaptığı puanlamaların ortalaması ise 8.2/10. PC platformunda Screen Rant haricinde bir inceleme puanı bulunmuyor ama kullanıcıların puanlamalarının ortalamasının 7.2/10 civarında gezdiği gözümüze çarpıyor.

Shenmue III için yayınlanan tüm inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Shenmue III İnceleme Puanları