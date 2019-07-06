Shenmue III'ün Önerilen Sistem Gereksinimleri de Açıklandı

Shenmue III, bir döneme damgasını vuran unutulmaz Shenmue serisinin dirilişine tanık olacağımız oyun olacak. İkinci oyunun üzerinden gerçekten uzun bir zaman geçti. Bu sene ile on sekiz yıllık bir süreden bahsediyoruz. Gerçi bunda sayısız ertelenmelerin etkisi büyük, ama önümüzde sadece dört aylık bir süre kaldı. Serinin devam oyunu 19 Kasım 2019 tarihinde PC ve PlayStation 4 için satışa sunulacak.

Geçtiğimiz senenin Haziran ayında, yaptığı açıklama ile Shenmue III oyununun sistem gereksinimlerini duyurmuştu Ys Net ama o zamanda önerilen sistem gereksinimlerine dair herhangi bir şey söylenmemişti. Haliyle paylaşılan detaylar da oyununun sorunsuz bir şekilde çalışabileceği sistem gereksinimlerine ait detaylardı. Yakın bir zaman önce Shenmue III için önerilen sistem gereksinimleri de ortaya çıktı.

Epic Games Store sayfasına yansıyan detaylara göre en iyi kalitede oynayabilmek için en aşağı Intel Core i7-7700 işlemcili, 16 GB belleği ve NVIDIA Geforce 1070 ekran kartı olan bir sisteme sahip olmanız gerekiyor.

Detayların tümüne aşağıdan bakabilirsiniz.

Shenmue III En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit), Windows 8 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i5-4460 (3.40 GHz) veya daha iyisi; Dört çekirdekli veya daha iyisi

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti (2 GB) veya daha iyisi

DirectX: DirectX Versiyon 11

Depolama Alanı: 100 GB

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

Shenmue III Önerilen Sistem Gereksinimleri