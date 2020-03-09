Shenmue III'ün Yeni İçeriği Big Merry Cruise Olacak

Shenmue serisinin yeni oyunu Shenmue III için yeni bir indirilebilir içerik yolda. Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz aylarda Battle Rally ve Story Quest Pack adıyla iki indirilebilir içerik yayınlanmıştı. Deep Silver ve Ys Net tarafından yapılan duyuru ile bu ay Big Merry Cruise adıyla üçüncü bir içerik daha yayınlanacak.

Tarih olarak 17 Mart 2020 Salı gününün belirlendiği Big Merry Cruise, PC (Epic Games Store) ve PlayStation 4 için eş zamanlı olarak oyuncuların beğenisine sunulacak. Eğer Complete DLC Collection veya Shenmue III - Digital Deluxe Edition sahibiyseniz, üçüncü indirilebilir içeriğe ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabileceksiniz.

Big Merry Cruise, adına uygun olarak Niaowu limanına demir atmış olan bir yolcu gemisinde geçecek. Deep Silver tarafından sunulan detaylara bakılırsa, karşımızda senaryo ile bağlantılı bir içerik yok. Daha çok keyifli vakit geçirmeyi isteyen oyuncular için düşünülmüş. Öyle ki, farklı tipte eğlenceler, özel meydan okumalar ve çeşitli ödüller sizi bekleyecek. Mesela bir dizi görevi tamamlayarak yeni kıyafetler kazanabileceksiniz. Oyunların genelinde gireceğiniz risk yüksek ama kazanacağınız ödüller de bir o kadar fazla olacak.

Duyuruya ek olarak Big Merry Cruise içeriği için birkaç ekran görüntüsü yayınlandı. Aşağıdan bakabilirsiniz.