Shenzhen'deki iPhone Üretim Tesisi COVID-19 Nedeniyle Kapatıldı

Apple tedarikçisi Foxconn, 13 Mart Pazar günü şehir sakinlerine uygulanan COVID-19 ile ilgili karantinaya yanıt olarak Çin'in Shenzhen kentindeki iki üretim tesisinin geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Bloomberg raporuna göre Foxconn, güney metropolde biri Apple'ın iPhone'larını üreten iki tesisini kapatıyor. Etkiyi en aza indirmek isteyen üretim devi, üretimi Shenzhen dışındaki diğer bölgelere kaydıracağını belirtti. Nikkei Asia'ya göre Shenzhen, Foxconn'un Çin'deki en büyük ikinci üretim merkezi. Şirketin birincil iPhone üretim sahası Zhengzhou şehrinde yani 840 mil kuzeyde. Haberin önem taşımasını sağlayan bir diğer etkense Apple'ın geçen hafta gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttığı yeni iPhone SE 3 telefonunun sevkiyatına başlamaya hazırlanırken gelmesi oldu.

iPhone SE 3 ve Mac Studio Ön Siparişleri Ne Olacak?

Ön siparişler hâlâ devam ediyor ve alıcılara yeni telefonun 18 Mart Cuma günü mağazadan teslim alınabileceği ve ABD'deki sevkiyat tarihlerinin şu anda Mart ayının sonunu gösterdiği söyleniyor. Foxconn'un üretim tesisinin kapanmasının yeni iPhone SE'nin veya mevcut telefonlarından herhangi birinin nakliye sürelerini etkileyip etkilemeyeceğine dair henüz bilgi yok. Karantinanın diğer küresel teknoloji firmalarını nasıl etkileyeceğini de bu erken aşamada ölçmek zor.

Shenzhen'in bir hafta sürmesi beklenen kapatma süreci zorunlu olmayan tüm işletmelerin kapanmasını da zorunlu kılıyor. Çin bildiğiniz üzere pandeminin başlangıcından bu yana sıfır COVID politikası ile devam ediyor ve bu strateji, hızla kapatmalarıve etkilenen bölgelerde toplu testler yapılmasını zorunlu kılıyor.