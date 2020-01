Sherlock Holmes: Crimes & Punishments, PlayStation Store'a Döndü

Geçmişte, yaşanan lisans sorunları yüzünden dijital oyun satış mağazalarından kaldırılan oyunlar görmüştük. Bu oyunlar daha sonradan geri dönüşler yapmışlardı. Mesela Alan Wake gibi. Şimdi de Sherlock Holmes: Crimes & Punishments PlayStation Store mağazasına geri döndü.

Geçtiğimiz sene içerisinde Frogwares ile Focus Home Interactive arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle The Testament of Sherlock Holmes, Sherlock Holmes versus Jack the Ripper, Magrunner: Dark Pulse ve Sherlock Holmes: Crimes & Punishments, PlayStation Store ve Xbox Store mağazalarından kaldırılmıştı.

Bu hadisenin ardından, Frogwares Focus Home Interactive ile yollarını ayırarak, hem kaldırılan oyunları geri getirmek için uğraşmaya hem de geliştirdiği oyunlarını kendi yayınlamaya başlamıştı. Bu bağlamda, The Testament of Sherlock Holmes oyununun bir süre önce PlayStation Store mağazasına geri döndüğünü görmüştük. Sherlock Holmes: Crimes & Punishments da Kuzey Amerika bölgesindeki dijital mağazada yeniden listelenmiş olması neticesinde geri dönüş yapan bir diğer oyun oldu.

Bu gelişme ile eş zamanlı olarak yayınlanan basın bildirisinde geliştirici stüdyo, "Frogwares için amiral gemisi bir yapım olduğu için dönüşü, gelecekteki tüm yapımlarını kendisinin yayınlaması için çaba sarf eden stüdyonun yoluna devam etmesini garantilemeye yardım edecek. Ekip benzer bir sonucun oyunun kaldırıldığı diğer platformlarda da yakın bir zamanda almayı umut ediyor." yorumunda bulundu.

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments konusu

2014 yılında satışa sunulmu olan Sherlock Holmes: Crimes & Punishments, 1894 ve 1895 yılının Londra şehri ve varoşlarında geçiyor. Black Peter olarak bilinen Peter Carey cinayetini araştıracağınız The Fate of Black Peter, Staffordshire dolaylarında ortadan kaybolan bir trenin gizemini çözeceğiniz The Riddle on the Rails, ünlü bir arkeoloğun cinayetini araştıracağınız The Blood Bath, Sir Eustace Brackenstall'ın öldürüldüğü ve eşinin de kaçırıldığı The Abbey Grange Affair, Kew Gardens'tan çalınan egzotik bitkileri bulmaya çalışacağınız The Kew Gardens Drama ve karakterimizin şefinin çifte cinayetten suçlanan erkek kardeşinin masumiyetini kanıtlamanızın gerekeceği A Half Moon Walk olmak üzere altı davayı çözmeniz gerekecek.