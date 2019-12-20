Sherlock Holmes Hayranları için Heyecan Verici Haber

Sherlock Holmes filmlerini seven kişiler için yeni bir müjdemiz var. Yeni detaylar serinin dördüncü filmini işaret ediyor.

Sherlock Holmes 4 için Yeni Sızıntı

Evet, Sherlock Holmes hayranları halen Sherlock Holmes 3 için bekleme aşamasında olsa da Sherlock Holmes 4 hakkında bazı sızıntılar ortaya çıktı. Geçmişte ortaya atılan söylentiler önümüzdeki sene vizyona girecek olan film ile birlikte Robert Downey Jr için ayrılık yollarını işaret ediyordu.

Yani serinin üçüncü filminde sevilen oyuncu yer alacakken sonrası belirsiz gibi gözüküyordu. Warner Bros ile yakın kaynaklara göre serinin dördüncü filmi için olumlu bir ışık bulunuyor. Bununla kısıtlı değil. Serinin dördüncü filminde de Robert Downey Jr'ın yer alacağı ifade ediliyor.

Ana karakterin Marvel ağırlıklı projelerinden dolayı son filmin vizyona girmesinden bu yana araya uzun bir süreç girmiş oldu. Öyle ki serinin son filmi 16 Aralık 2011 tarihinde yayınlanmıştı. Yani yaklaşık sekiz yıl gibi bir süreye karşın seriden yeni bir film gelmiyor.

Ne yazık ki bu süre biraz daha uzayacak. Sherlock Holmes 3 için yapılan duyurular 21 Aralık 2021 tarihini işaret ediyor. Bu da aradaki sürenin on yıl olması anlamına geliyor. Umarız ki serinin dördüncü filmi için de on yıl beklememiz gerekmez.