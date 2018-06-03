'Sherlock Holmes', Kuryeyi Dört Saldırgandan Kurtardı!

Sherlock Holmes ve Dr. Strange karakterleriyle ününe ün katan Benedict Cumberbatch'in bir kuryeyi kurtardığı ortaya çıktı. 41 yaşındaki oyuncunun en az dört saldırgan tarafından saldırıya uğrayan kuryeye yardım ettiği ve bu saldırganları olay yerinden uzaklaştırdığı öğrenildi.

Sherlock Holmes karakterinin meşhur olduğu Baker Sokağında yaşanan olayda Cumberbatch Uber ile seyahat ediyordu. Sokağın köşesinde dört saldırganın bir bisikletli kuryeye saldırdığını ve kuryeyi tehdit ettiğini gören İngiliz oyuncu, araçtan indi ve bisikletli genci kurtardı.

The Sun gazetesi tarafından yapılan haberde, Uber şoförü Manuel Dias'ın Cumberbatch'e gitmemesi gerektiğini söylediği ve "Ona yardım edemezsin" şeklinde konuştuğu belirtildi.

Şu anda İngiltere'de bir kahraman haline gelen ünlü oyuncunun olayı hafif yaralarla atlattığı dile getirildi. Tam olarak ne zaman yaşandığı bilinmeyen bu kahramanlık hakkında Uber sürücüsü Dias, “Bisikletli adam çok şanslıydı, Benedict onu kurtardı. Çok cesurdu ve hiç korkmadı. Eğer müdahale etmeseydi bisikletliyi çok kötü döverlerdi” şeklinde konuştu.

Ayrıca konu hakkında yorum yapmaktan kaçınan Cumberbatch'in, Sherlock Holmes ve Dr. Strange karakterlerinden etkilendiği ve gerçek bir kahraman olduğu şeklinde yorumlar yapıldı. Ancak ünlü oyuncunun bu konuda Marvel'den eğitim aldığını da unutmamak gerekiyor.