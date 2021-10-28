Shiba Inu Yatırımcısı 8000 Dolarını 5.7 Milyar Dolara Çıkardı

Shiba Inu ile 8000 dolar 5,7 milyar dolar oldu. Tüm zamanların en büyük bireysel ticareti olarak adlandırılan bir senaryoda kripto yatırımcısı, çıkışından kısa süre sonra trilyonlarca Shiba Inu tokeni satın alarak 8000 doları yaklaşık 5,7 milyar dolara çevirdi.

Shiba Inu ile 8000 dolar 5,7 milyar dolar oldu

İşlem serisi, yatırımcının ilgili kripto cüzdanına göre yaklaşık 70 trilyon Shiba Inu tokeni satın aldığı 2020 yılının Ağustos ayında başladı. Shiba Inu tokeni 1 Ağustos 2020'de işlem görmeye başladı ve yatırımcı o günü not alarak ve ilk Shiba Inu alımını gerçekleştirerek yaklaşık 70 milyar madeni para satın aldı.

Yatırımcının 8.000 dolarlık alım yaptığı sıralarda, Shiba Inu madeni tokeni .00000000189 dolar civarında işlem görüyordu. Bugün, kripto para birimi .00007941 dolar civarında işlem görüyor. Rakamsal olarak değer kazanmamış gibi görünse de 14 aylık dönemde yüzde 7 milyondan fazla bir kazancı temsil ediyor.

CoinMarketCap'e göre sahibi bilinmeyen bu kripto cüzdanı, şu anda toplam dolaşım arzı 549 trilyon olan Shiba Inu madeni para arzının %13'ünden fazlasına sahip.

Konuyla ilgili bilgi veren bir Twitter kullanıcısı şu ifadeleri kullandı: "Bu cüzdan geçen Ağustos ayında yaklaşık 8.000 dolarlık SHIB satın aldı. Şimdi 5,7 milyar dolar değerinde. Yaklaşık 400 günde 8.000 dolardan 5.7 milyar dolara (çıktı). Aslında tüm zamanların en büyük bireysel ticaretine bakıyor olabiliriz."

This wallet bought roughly $8,000 of $SHIB last August.



It's now worth $5.7 billion.



From $8,000 to $5.7 billion in roughly 400 days.



We may actually be looking at the greatest individual trade of all time. pic.twitter.com/LtdgQ83bKP — Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) October 27, 2021

Shiba Inu'nun beklenmedik yükselişi, memeden ilham alan kripto para birimini yaklaşık 45 milyar dolarlık toplam piyasa değerine fırlattı, Dogecoin'i gölgede bıraktı ve Perşembe sabahı itibarıyla en değerli 9. kripto para birimi haline geldi.

Shiba Inu tokeninin yükselen hareketi, Bitcoin ve Eter gibi diğer kripto para birimleriyle dalga geçmek için yaratılan ve Dogecoin olarak bilinen başka bir meme kripto para birimine dayanıyor olsa, günümüzde şakadan başka bir şey olarak gören birçok yatırımcı için kafa karıştırıcı hale geldi.

CoinMarketCap veri ihlali son durum ne?

Geçen hafta yaşanan CoinMarketCap veri ihlali sonrasında milyonlarca kullanıcıya ait e-posta adresleri sızdırıldı. İnternet kullanıcılarının kişisel ve oldukça önemli verilerinin veri ihlalleri yüzünden ele geçirilip geçirilmediğinin sorgulanmasına olanak tanıyan web sitesi, veri ihlalinin 12 Ekim 2021'de yaşandığını öne sürdü.

CoinMarketCap'in kullanıcı bilgilerinin yer aldığı bir liste olduğu iddia edilen sızıntıların ortaya çıktığını ve veri tabanında yer alan kullanıcı bilgileri ile bir bağlantısı olduğunu kabullendiği ileri sürüldü. İddiaya göre güvenlik ihlalinde şifre haricinde 3 milyonun üzerinde e-posta adresi çalındı.