Shiba Inu Yatırımcısı 8000 Dolarını 5.7 Milyar Dolara Çıkardı

Shiba Inu ile 8000 dolar 5,7 milyar dolar oldu. Tüm zamanların en büyük bireysel ticareti olarak adlandırılan bir senaryoda kripto yatırımcısı, çıkışından kısa süre sonra trilyonlarca Shiba Inu tokeni satın alarak 8000 doları yaklaşık 5,7 milyar dolara çevirdi.

İşlem serisi, yatırımcının ilgili kripto cüzdanına göre yaklaşık 70 trilyon Shiba Inu tokeni satın aldığı 2020 yılının Ağustos ayında başladı. Shiba Inu tokeni 1 Ağustos 2020'de işlem görmeye başladı ve yatırımcı o günü not alarak ve ilk Shiba Inu alımını gerçekleştirerek yaklaşık 70 milyar madeni para satın aldı.

Yatırımcının 8.000 dolarlık alım yaptığı sıralarda, Shiba Inu madeni tokeni .00000000189 dolar civarında işlem görüyordu. Bugün, kripto para birimi .00007941 dolar civarında işlem görüyor. Rakamsal olarak değer kazanmamış gibi görünse de 14 aylık dönemde yüzde 7 milyondan fazla bir kazancı temsil ediyor.

CoinMarketCap'e göre sahibi bilinmeyen bu kripto cüzdanı, şu anda toplam dolaşım arzı 549 trilyon olan Shiba Inu madeni para arzının %13'ünden fazlasına sahip.

Konuyla ilgili bilgi veren bir Twitter kullanıcısı şu ifadeleri kullandı: "Bu cüzdan geçen Ağustos ayında yaklaşık 8.000 dolarlık SHIB satın aldı. Şimdi 5,7 milyar dolar değerinde. Yaklaşık 400 günde 8.000 dolardan 5.7 milyar dolara (çıktı). Aslında tüm zamanların en büyük bireysel ticaretine bakıyor olabiliriz."

