Shinji Mikami E3 2019 Fuarında Yeni Bir Oyun Duyuracak

Ünlü Japon oyun geliştirici ve yönetmen Shinji Mikami, çoğunlukla Resident Evil, Dino Crisis, Devil May Cry serileri ve Vanquish ile tanınıyor olsa da kendisini The Evil Within serisi ile tanımış olan oyuncuların sayısı da bir hayli fazla. 2017 yılında çıkan The Evil Within 2 sonrasında şimdilik sesi soluğu çıkmayan Mikami ne yapıyor merak ediyoruz ama yakın bir zamanda bunu öğrenecekmişiz gibi görünüyor.

Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yapan Shinji Mikami, yıllık olarak düzenlenen E3 2019 fuarı için iş seyahatine çıkacağını duyurdu.

来週はE3出張 — 三上 真司 (@shinji_mikami) 2 Haziran 2019

Bildiğiniz gibi Shinji Mikami, duyurusunun yapılacağı yeni bir oyun olmadığı sürece E3 fuarlarına katılımda bulunmuyor. Bu senenin fuarına katılımda bulunacağına göre yeni bir oyunun duyurusunun geleceğine kesin gözüyle bakabiliriz. The Evil Within 2 bir devam oyununun geleceğine işaret ederek bitiyorken, E3 2019 fuarında duyurulacak oyunun The Evil Within 3 olma ihtimali bulunuyor.

Tabii ki tamamıyla yeni bir projenin duyurusuyla karşılaşmamızın ihtimali de yok değil. Belki The Evil Within serisi geçici bir süreliğine geri plana atılarak araya başka bir proje sokulacak da olabilir. Hiçbir şey belli olmadığı için her türlü tahminde bulunabiliriz, bulunabilirsiniz. Ancak öğrenmek için önümüzde fazla bir zaman yok. Bethesda Softworks tarafından düzenlenecek olan E3 2019 konferansı 10 Haziran 2019 Pazartesi, TSİ 03:30 sıralarında başlayacak. Bakalım Shniji Mikami karşımıza nasıl bir oyun ile çıkacak? Gelişmeler için takipteyiz.