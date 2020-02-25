Shopify de Dijital Para Birimi Libra'ya Katıldı

Online ticaret ve satış hizmetleri şirketi Shopify, Facebook’un kurucusu olduğu dijital para birliği Libra’ya katıldığını açıkladı.

Şirket yetkilileri yaptıkları açıklamada, çevrimiçi ticaretin sınırsızlaştığına, ödemelerin ve malların değer alışverişinin sorun olduğuna, dünyanın finansal altyapısının çoğunun, internet ticaretinin ölçeğini ve ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmadığına dikkat çekerek, şirket misyonunun, ticareti herkes için daha iyi hale getirmek olduğunu ve bunu gerçekleştirebilmek için para ve bankacılığın nasıl daha iyi hale getirilebileceği üzerine çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu nedenle Libra’ya katılma kararı aldıklarını açıklayan Shopify yetkilileri, bu kararın küresel sorunun çözümünün bir parçası olmak için atacakları tek adım olmayacağının da altını çizdi.

Tüccarlara ve Tüketicilere Destek Veren Bir Ödeme Ağı

Shopify, Libra’ya katılarak paraya erişimi kolaylaştıran ve her yerde tüccarlara ve tüketicilere destek veren bir ödeme ağı oluşturmayı hedefliyor.

Daha önce platforma katılan birçok şirket, geçtiğimiz aylarda Libra’dan ayrılmıştı.

Her zaman bir milyondan fazla tüccarın, girişimcilik yolculuğunu desteklemek için çalıştıklarını ifade eden Shopify, bakalım önümüzdeki günlerde Libra’dan ayrılan şirketler listesinde yerini alacak mı? Yoksa belirtilen gibi dünya çapında daha fazla girişimciyi güçlendiren bir altyapı oluşturmayı başaracak mı?