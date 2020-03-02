Shutterstock'tan Harika Kampanya! 10 Görsel Ücretsiz

Stok fotoğrafçılığı, stok görsel, stok müzik ve düzenleme araçları sağlayıcısı Shutterstock, harika bir kampanya başlattı. 300 milyondan fazla fotoğraf bulunduran Shutterstock kütüphanesinden 10 stok fotoğraf ücretsiz indirme şansı sunuluyor.

300’den fazla telifsiz stok fotoğraf, vektör, illüstrasyon, video ve müzik bulunduran Shutterstock, özellikle içerik üreticilerinin favorisi. Shutterstock, diğer ücretsiz görsel sunan sitelerden farklı; birbiri ardına tekrarlayan görselleri sunmuyor. Kütüphanede yüksek kalitede benzersiz yüzlerce milyonlar görsel var ve her görsel %100 güvenli ve yasal. Telif hakkı ihlali ile uğraşmıyorsunuz. Şimdi süper bir kampanya başlattılar.

Platformun kütüphanesinden 10 adet görseli ücretsiz olarak almanızı/indirmenizi sağlayan 30 günlük ücretsiz deneme sürümünü açtılar. Shutterstock ücretsiz denemeye kaydolarak bu kampanyadan faydalanabiliyorsunuz, taahhüt yok. Ücretsiz denemenizi 30 gün içinde iptal etme kararı alırsanız hiçbir şey ödemiyorsunuz ve 10 ücretsiz görseliniz duruyor. Tek yapmanız gereken, Shutterstock ücretsiz deneme sürümü sayfasından ücretsiz planı başlatmak ve ödeme sırasında PICK10FREE kodunu girmek. 30 günlük denemeniz sırasında indirdiğiniz 10 resim filigran içermiyor ve Shutterstock’un popüler standart lisansı kapsamında. Bu, ücretsiz görselleri her türlü medyada (kitap, TV, dergi, web, reklam, film ve daha fazlası) kişisel ve ticari projeler için kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

Shutterstock’un zengin, eşsiz kütüphanesinden 10 ücretsiz görsel almanızı sağlayan Shutterstock ücretsiz deneme planı için tekrar hatırlatalım: