Siber Dolandırıcılar Akıl Almaz Bir Yöntem Kullanmış

Son dönemlerde çeşitli dolandırıcılık haberleri iyiden iyiye artmaya başladı. Neredeyse tüm yöntemleri deneyen dolandırıcılar, yaratıcılık sınırlarını fazlasıyla zorluyor. Bu seferki vurgunda on binlerce kişi dolandırıldı.

Bilindiği üzere 888’li hatlar oldukça yüksek bir ücretlendirmeyle kullanılabiliyor. Dolandırıcılar bu sefer 888’li hat kullanarak birçok kişiyi dolandırdı. Gönderdikleri mesajlarda “Dolara inat 36 vadeye kadar 30 bin TL kefilsiz şartsız anında kredi çekebilmek için bilgi alın hemen ara” gibi sloganlara yer veren hırsızlar, 2 milyon liralık vurgun yaptı.

22 kişilik siber dolandırıcı çetesi çökertildi

Mesaj attıkları kişiler, 888’li hatları arayarak bankadan kredi talebinde bulunuyor. Karşısındaki kişinin banka personeli olduğuna inananlar, nasıl bir tezgah döndüğünü anlayamıyor. Karşısındaki kişiler de aramayı uzattıkça uzatıyor ve yapılan vurgunun miktarı artıyor.

İstanbul ve Malatya'da çağrı merkezi kuran dolandırıcılar, tüm tezgahlarını burası üzerinden sürdürdüler. Ses kaydının çete üyeleri tarafından kısıldığı, kendilerini arayan vatandaşlara da anlamadık tekrar anlatın, sesinizi duyamadım gibi bahanelerle daha çok konuşturarak büyük vurgunlar yaptıkları ortaya çıktı.

On binlerce vatandaşı milyonlarca lira dolandıran 22 çete üyesi Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi. Çalınan paraların akıbeti ise henüz bilinmiyor. Hızla artan siber dolandırıcılara karşı çok daha dikkatli olmanızı öneriyoruz.