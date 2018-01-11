Siber Dolandırıcılar Kebapçıda Yakalandı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda phishing (olta) yöntemi ile insanları dolandıran şebeke yakalandı. Bu yöntemle 219 kişinin hesaplarından 370 bin lira çektiği belirlenen şebekeye karşı yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettiği parayla lüks bir hayat sürdükleri ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştıkları belirlendi.

Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelilerin sosyal medya sitelerine banka reklamlarına benzer lüks araba ve para ödülü kazandıracaklarını vaad eden reklamlar verdiğini tespit etti. Linklere tıklayan kişileri phishing adı verilen sitelere yönlendiren şüphelilerin mağdurların hesap ve banka bilgilerini elde ettiği belirlendi. 4 aylık teknik takibin ardından İstanbul ve Balıkesir’de eş zamanlı yapılan operasyonla 14 kişi yakalandı. Aramalarda, 11 dizüstü bilgisayar, 6 hafıza kartı, 4 harddisk, şüphelilere ait jeep, 19 cep telefonu ve 15 bin 587 lira ele geçirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ayrıca 5 bin kişinin bilgilerine ulaşıldığı ve polis ekiplerinin bu kişilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlattığı da bildirildi. Yakalanan 14 şüphelinin 8’i çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siz siz olun bu tür dolandırıcılıklara kanmayın. Bankalar ve devlet kurumları sizden şifrenizi asla istemezler!