Siber Dolandırıcılar Kurbanlarını CIA'den Olduklarını Söyleyerek Kandırıyor

Siber dolandırıclar son zamanlarda yeni bir yöntem keşfettiler. Kendilerini CIA ajanı gibi gösteren dolandırıcılar, kurbanlarını pedofili suçlularının yer aldığı listede isimlerinin olduğunu söyleyerek kandırıyor ve onlardan 10 bin dolar değerinde Bitcoin talep ediyor. Siber güvenlik şirketi Kaspersky’nin açığa çıkardığı bu dolandırıcılık yönteminde suçlular kurbanlarını, 27’den fazla ülkede 2 bini aşkın insanın pedofili şüphelisi olarak yer aldığı listede isimlerinin bulunduklarını söyleyerek kandırıyor.

Dolandırıcılar kurbana ait olduğunu iddia ettikleri ve CIA’in elinde olduğunu söyledikleri dosyayı 10 bin dolarlık Bitcoin karşılığında vereceklerini, yoksa iki hafta içinde kurban için yakalama emrinin çıkacağını söylüyorlar. Bu nedenle ödemenin e-posta ulaştıktan sonra yaklaşık 9 gün içerisinde karşı tarafa ulaştırılması gerekiyor.

Kaspersky’den araştırmacıların söylediklerine göre, kurbanın cinsel içeriklere olan ilgisini açığa çıkarmakla tehdit eden bu tarz diğer e-postalarla karşılaştırıldığında CIA yazmış gibi görünen e-posta, gramer kurallarına dikkat edilerek, son derece özenli ve resmi bir tonda yazılıyor. Ayrıca e-postada söylenmek istenenin son derece açık ve gerçekçi olduğu, bu nedenle de kurbanların korktuğu ifade ediliyor.

Karspesky’de araştırmacı olarak çalışan Tatyana Scherbakova konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Dolandırıcılar, insanların dijital dünyada hatalar yapabileceğini ve isimlerinin yanlış ellere geçebileceğini biliyor ve bundan faydalanıyor. Gerçekte hiçbir suçu olmayan kişiler, itibarlarına ve ilişkilerine bir zarar gelmesi riskinden kaçınmak için para ödemeye veya saldırganlarla iletişim kurmaya ikna olabiliyorlar. Bu e-postaların çok büyük bir kısmı sahte oluyor. Saldırganların, iddia ettikleri bilgilere ve kanıtlara sahip olma ihtimali çok düşük. Bu tür e-postalar binlerce kişiye gönderiliyor. Bir dolandırıcılık teşebbüsünü anlamak için bazı yöntemler bulunuyor. Bunları uygulayarak kendinizi koruyabilirsiniz. Öncelikle panik yapmamalı, bu e-postalara cevap vermemeli ve ödeme yapmamalısınız."

Tarafınıza benzer bir e-posta gelmiş olsa sizin tepkiniz ne olurdu?