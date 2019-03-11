Siber Dolandırıcılara Karşı Nasıl Önlem Alırız?

Özellikle son yıllarda artan siber tehditlere karşı kullanıcıları uyaran uzmanlar, internet ortamında neler yapılması gerektiğini anlattı. Konu hakkında konuşan Siber Güvenlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Sultan Selim Yüksel şu önerilerde bulundu:

Sosyal Medya Sizi Tuzak Haline Getirebilir

"Endüstri 4.0" ve "Toplum 5.0" gibi teknoloji modellerinin olumsuz yanlarını dile getiren Yavuz Sultan Selim Yüksel, dijital bir dünyada yaşadığımızı hatırlatarak birtakım güvenlik önemlerini almamız gerektiğini ifade etti. Özellikle sosyal medya kullanımına dikkat edilmesine vurgu yapan Yüksel, şifreler konusunda ise şu şekilde konuştu:

"Kullandığınız parolayı çocuğunuzun doğum tarihi yapmayın. Biz genelde milli duyguları yüksek bir toplum olduğumuz için 1453'lü veya önemli tarihleri içeren şifreler kullanırız. Halbuki, parola konusunda bir algoritma geliştirmemiz lazım. Yani kendi kendimize bir sistemimizin olması şart."

Uygulama İzinlerine Dikkat Edin

Bunların haricinde fidye yazılımların sayısının arttığına dikkat çeken Yüksel, indirdiğimiz uygulamalardaki verilen izinlere karşı uyarıda bulunuyor. Kullanıcılara 'önce dur, düşün, ondan sonra tıkla' önerisinde bulunan Başkan, sosyal medyada sürekli aktif olmanın bile zararı var diyor.

Telefonunuzda Kişisel Fotoğraflarınızı Saklamayın

Ayrıca Medya-İletişim Uzmanı Ümit Sanlav ise kullanıcıların uyanık olmasını istiyor. Telefonlarda özel fotoğrafların saklanmasının bile tehlike oluşturduğunu söyleyen Sanlav, hedef bilgiye ulaşmak ve paylaşmak olan sosyal medyadaki bilginin gizli kalmasının beklenemeyeceğini aktardı. İşte Sanlav'dan çeşitli öneriler:

"Kaynağından emin olmadığınız hiçbir bağlantı linkini açmayın. Gönderen kişiyi tanısanız bile kaynağından emin değilseniz tıklamayın. Zira arkadaşınızın hesabı da kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmiş olabilir. Şifrenizi ve finansal bilgilerinizi her ne olursa olsun telefon, kısa mesaj servisi (SMS) veya e-posta aracılığıyla size ulaşan kimseyle paylaşmayın."