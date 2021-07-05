Siber Dolandırıcılıktan En Çok Etkilenen Kuşak ve Sektör Belli Oldu
Pandemi döneminde dijital dolandırıcılık oranında önemli artış yaşandı. Peki, siber dolandırıcılıktan en fazla etkilenen sektör ve kuşak nedir? İşte detaylar!
Yeni tip koronavirüs salgını başladığınndan bu yana siber dolandırıcılık sayılarında önemli bir artış meydana geldi. Yapılan araştırmalara göre salgı sürecinde kurumların karşılaştığı dijital dolandırıcılık tehditleri yüzde 46 oranında arttı. Peki, dijital dolandırıcılıkta en fazla hedeflenen kuşak ve sektör nedir?
Siber Dolandırıcılıkta En Çok Hedeflenen Kuşak ve Sektör
Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun tarafından aktarılan bilgilere göre telekomünikasyon ve finansal hizmet sektörleri başta olmak üzere çeşitli sektörleri sekteye uğratan dijital dolandırıcılıklar, özellikle Z kuşağını da ciddi oranda etkiliyor.
iPhone WiFi Sorunu Yaşamanıza Yol Açacak Bir Hata Daha Keşfedildi
iPhone WiFi sorunu yaşanmasına yol açan ilk sorunun bildirilmesinin üzerinden sadece birkaç hafta geçtikten sonra aynı siber güvenlik araştırmacısı Carl Schou, önceki hata ile benzer bir hata daha keşfetti.
Gürsel Tursun, siber saldırılardan en fazla etkilenen sektörlerin başında yüzde 57,52 oran ile telekomünikasyon geldiğini ve kredi kartı dolandırıcılığının bu sektörde karşılaşılan en yaygın tehdit olduğunu belirtti. Tursun, finansal hizmet sektörünün yüzde 57,49 oranında hedeflendiğini ve bu sektörde en çok kimlik hırsızlığı saldırının meydana geldiğini söyledi.
Yapılan araştırmalara göre Z kuşağı yüzde 42 oran ile en çok hedeflenen kuşak oldu. Z kuşağını yüzde 35 oran ile Y kuşağı takip ediyor. Gürsel Tursun, tüketicileri ve kurumları gerekli siber önlemleri almaları konusunda uyardı.
Siber Dolandırıcılıktan Nasıl Korunulur?
Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, müşteri ve şirket verilerini dijital saldırılara karşı korumak için uygulanması gerekenleri anlattı.
- Dolandırıcılık riski değerlendirmesi: Dolandırıcılığı önlemenin ilk aşamasında kuruluşunuzun savunmasız olduğu alanları tespit etmek yer alıyor. Detaylı bir şekilde risk değerlendirmesi yapmak; şirketinizin karşılaştığı karmaşıklıklar, ölçeği, ürünleri ve yer aldığı pazar temelinde karşı karşıya olduğu riskleri analiz etmenize olanak sağlayacaktır.
- Dolandırıcılık riski yönetimi: Risk değerlendirmesi yaptıktan sonra dolandırıcılık riski yönetimi yapmak, şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelmelidir. Sağlam bir dolandırıcılık yönetimi stratejisi oluştururken tüm adımlar belgelenmeli, paylaşılmalı ve tüm ekip üyeleri tarafından kolayca erişilebilir olmalıdır. Paydaşlar ise yeni prosedürleri benimsemeye ve dolandırıcılık riskinin ciddi yapısını anlamaya açık olmalıdır.
- Dolandırıcılığın önlenmesi: Artırılmış güvence sunan çok faktörlü kimlik doğrulama teknolojisiyle kapsamlı geçmiş kontrolleri yaparak bir kişinin "olduğunu söylediği kişi" olduğunu doğrulamak, dolandırıcılığın kurumları etkilemeden ve kayıplara yol açmadan önce durdurulmasını sağlayabilir.
- Dolandırıcılık riskinin tespiti: Dolandırıcılık tespit edildiği takdirde çalışanların, sorunu işaretlemek için kolaylaştırılmış bir yola sahip olması ve hassas olabilecek önemli tüketici bilgilerini korurken dolandırıcılığı raporlayabileceği bir dolandırıcılık prosedürünü uygulaması gerekiyor.
- İzleme ve raporlama: Dolandırıcılık risk yönetimi gelişen bir süreçtir. Bu nedenle, kurum cihazları sürekli izlenmeli ve raporlanmalıdır. Bir dolandırıcılık yönetimi çözümünün işe yaramasının en etkili yolu; başarıların, kör noktaların ve iyileştirme alanlarının düzenli olarak değerlendirilmesidir.
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