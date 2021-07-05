Siber Dolandırıcılıktan En Çok Etkilenen Kuşak ve Sektör Belli Oldu

Yeni tip koronavirüs salgını başladığınndan bu yana siber dolandırıcılık sayılarında önemli bir artış meydana geldi. Yapılan araştırmalara göre salgı sürecinde kurumların karşılaştığı dijital dolandırıcılık tehditleri yüzde 46 oranında arttı. Peki, dijital dolandırıcılıkta en fazla hedeflenen kuşak ve sektör nedir?

Siber Dolandırıcılıkta En Çok Hedeflenen Kuşak ve Sektör

Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun tarafından aktarılan bilgilere göre telekomünikasyon ve finansal hizmet sektörleri başta olmak üzere çeşitli sektörleri sekteye uğratan dijital dolandırıcılıklar, özellikle Z kuşağını da ciddi oranda etkiliyor.

Gürsel Tursun, siber saldırılardan en fazla etkilenen sektörlerin başında yüzde 57,52 oran ile telekomünikasyon geldiğini ve kredi kartı dolandırıcılığının bu sektörde karşılaşılan en yaygın tehdit olduğunu belirtti. Tursun, finansal hizmet sektörünün yüzde 57,49 oranında hedeflendiğini ve bu sektörde en çok kimlik hırsızlığı saldırının meydana geldiğini söyledi.

Yapılan araştırmalara göre Z kuşağı yüzde 42 oran ile en çok hedeflenen kuşak oldu. Z kuşağını yüzde 35 oran ile Y kuşağı takip ediyor. Gürsel Tursun, tüketicileri ve kurumları gerekli siber önlemleri almaları konusunda uyardı.

Siber Dolandırıcılıktan Nasıl Korunulur?

Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, müşteri ve şirket verilerini dijital saldırılara karşı korumak için uygulanması gerekenleri anlattı.