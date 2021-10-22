En Sık Kullanılan Siber Dolandırıcılık Yöntemleri Açıklandı

Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte dijital dolandırıcılık vakalarında ciddi bir artış yaşandı. Peki, en çok kullanılan siber dolandırıcılık yöntemleri neler? Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu.

En Yaygın Siber Dolandırıcılık Yöntemleri Neler?

Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, "Yapılan son araştırmalara göre pandemiden bu yana dijital dolandırıcılık tehditlerinin %46 oranında arttığı biliniyor. Son dönemde müşteri hizmetlerimize yardım almak için başvuran kullanıcıların sorularından, şikayetlerinden ve kötü deneyimler sonucunda online alışverişlerde yaşadıkları güvensizlikten yola çıkarak biz de kronikleşen bu sorunu rahatlıkla doğrulayabiliriz" dedi.

1. Sahte E-Postalar

Bilgisayar korsanları, günümüzün en yaygın siber dolandırıcılık türü oltalama saldırılarında kimlik avı e-postaları göndererek kullanıcıları kandırmaya çalışır. Dolandırıcılar, bu e-postalarda kullanıcıları güvenilir bir web sitesinde oturum açtığına inandırmaya çalışır. Bu bir banka, kamu kurumu, sosyal medya hesabı, çevrimiçi bir alışveriş sitesi, seyahat sitesi ve daha fazlası olabilir.

2. Sosyal Medya Dolandırıcılığı

Bu dolandırıcılık türü, haber akışınız veya mesaj kutunuzda görebileceğiniz çeşitli gönderilerle yapılmaya çalışılır. Bunların tamamı, potansiyel olarak kötü amaçlı yazılım barındırabilecek bir bağlantıya tıklamanızı sağlamak amacı taşır. Genellikle sosyal medya platformlarında ilgi uyandırıcı, sponsorlu gönderi olarak kullanıcıların karşısına çıkar.

3. Sahte Uygulamalar

"Mobil dolandırıcılık" olarak da adlandırılan bu yöntem çeşitli biçimlerde gerçekleşebilir fakat en yaygın olanı kimlik avıdır. Bu uygulamalar tıpkı kimlik avı e-postaları gibi gerçekçi bir şekilde tasarlanmıştır. Sahte uygulamalar, telefonunuzda yer alan şifreler, fotoğraflar ve bankacılık bilgileri gibi hassas verilerinizi ele geçirmeyi hedefler.

4. Sosyal Mühendislik

Sosyal mühendislik, kullanıcının hassas bilgilerini ele geçirmeyi amaçlar. Bu yöntemde herkese açık olarak paylaştığınız ev adresiniz, çocuklarınızın veya evcil hayvanlarınızın isimleri, doğduğunuz şehir gibi bilgiler kullanılabilir.

5. Sahte Alışveriş Siteleri

Siber dolandırıcılar, gerçek gibi görünen veya mevcut web sitelerini kopyalayan sahte web siteleri oluşturabilir ve yayımlayabilir. Sahte alışveriş siteleri gerçek olamayacak kadar iyi fırsatlar sunabilir. Örneğin, sahte web sitesinde çok düşük fiyatlarla popüler giyim markaları ve pahalı elektronik ürünler bulabilirsiniz. Bu sebepten ötürü bu konuda çok dikkatli olmalısınız.

6. Sürpriz Ödül Dolandırıcılığı

Bu dolandırıcılık yöntemi, kimlik avı kategorisine girer. E-posta ya da mesaj aracılığı ile büyük miktarda para veya egzotik bir yerde tatil kazandığınız iddia edilebilir, kazandığınız ödülü alabilmek için kimlik bilgilerinizi girmenizin yeterli olduğu söylenebilir.