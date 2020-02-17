Siber Güvenlik Merkezi 16 Milyon IP'yi Anlık Olarak Tarıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yakın zaman önce Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) çalışmalarını tamamlamış ve merkezi faaliyete geçirmişti. Bugün yapılan açıklama ile USOM'un yerli ve milli imkanlarla geliştirilen teknolojiler sayesinde 16 milyon IP'yi taradığı aktarıldı.

Türkiye'ye karşı yoğunlaşan siber saldırılara karşı önlem almak üzere çalışmalara başlayan USOM, hedefine ilk olarak oltalama sitelerini koymuştu. Kullanıcıların bilgilerini ele geçirmek adına yapılan oltalama sitelerini tespit ederek engellemekle meşgul olan merkez, önemli ilerlemeler kaydetti.

Türkiye'nin internet altyapısına yönelik siber tehditlerin savuşturulduğu USOM'da 150 kişilik uzman ekip, 7 gün 24 saat görev yapıyor. Resmi, özel kurum ve kuruluşlarda yer alan siber olaylara müdahale ekipleri ile koordineli çalışılan merkezde, ülke genelindeki internet altyapısına yönelik siber saldırılar bertaraf ediliyor. Tamamen yerli ve milli imkanlarla kurulan USOM'da, ülke genelindeki 16 milyon IP siber saldırı ve zafiyetlere karşı anlık taranıyor.

Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı

BTK, "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" sloganıyla kendi veri merkezini de kurarak ülkenin hizmetine sundu. Veri merkezi 5 bin metrekarelik kapalı alanı, içerdiği data miktarı ile kamunun en büyük veri merkezlerinden birisi niteliğini taşırken uçtan uca yedekli olarak hizmet sağlamak üzere tasarlandı.

Türkiye'nin en büyük yazılım tabanlı network mimarisine sahip olarak tasarlanan veri merkezi sayesinde, marka bağımsız yerli ürünlerin gelişimine olanak sağlama, mevcut altyapıdaki veri hızını artırma, yeni teknolojinin kullanımı ile IT (bilgi teknolojileri) ekipmanlarında enerji tüketiminde azalma, operasyon kolaylığı elde edilmesi hedefleniyor.

USOM neler yapabiliyor?

Türkiye'nin hava sahasında temiz ve güvenli frekans spektrumunun tesisi için kurulan Milli Monitör Merkezi'nde ise kritik sistemlerin haberleşme kanallarının bozucu etkilerden uzak tutulması için çalışmalar yapılıyor.

Spektrumun denetlenmesi ve hava sahasında güçlü ve sağlıklı haberleşme altyapısının idamesi için üstün yeteneklerle donatılan merkez, tamamen yerli ve milli imkanlarla BTK ve Aselsan iş birliğiyle geliştirildi.

Merkezde, askeri ve sivil telsizlerin haberleşme kanallarını karıştıran zararlı yayınlar ihbara gerek kalmadan tespit edilebiliyor. Uçaklar, insansız hava araçları, GPS konumlayıcılar, dronelar, navigasyon sistemleri ve uydular gibi frekans spektrumunu yoğun şekilde kullanan her türlü sistemin kesintisiz çalışması için merkezde yapılan çalışmalar önem taşıyor.

Milli Monitör Merkezi'nde ayrıca, ülkedeki elektromanyetik alan maruzluğunun insan ve çevre sağlığını etkilememesi için sahada yapılan ölçümler merkezi olarak denetlenecek. Türk mühendislerinin yoğun Ar-Ge çalışmasının ürünü olarak tasarlanan sistem, ileri seviye yazılım ve donanım teknolojilerinden oluşuyor.