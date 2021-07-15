Siber Güvenlik Şirketi Avast Milyarlarca Dolara Satın Alınabilir

Virüsten koruma yazılımları sağlayan siber güvenlik şirketi Avast, NortonLifeLock tarafından satın alınabilir. Amerika Birleşik Devletleri merkezli güvenlik şirketi NortonLifeLock'un yazılım alanında daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayacak bir anlaşma imzalamak için anti virüs çözümleri sunan şirketle görüşmeleri sürdürüyor.

Avast, The Wall Street Journal'ın çarşamba günü söz konusu görüşmelere ilişkin bilgiler paylaşmasının ardından günün geç saatlerinde ikilinin anlaşması hakkında ileri seviyede görüşmeler gerçekleştirildiğini bildirdi.

Siber Güvenlik Şirketi Avast Ne Kadara Satın Alınacak?

Görüşmeler ile ilgili bilgisi olduğunu ileri süren kaynaklara göre görüşmeler olumlu yönde ilerliyor ve anlaşma temmuz ayının sonuna kadar sonuçlanabilir. Avast'ın piyasa değeri yaklaşık 7,2 milyar dolara denk geliyor. Buna göre anlaşma 8 milyar dolar karşılığında siber güvenlik firmasının NortonLifeLock'un bünyesine katılmasını sağlayabilir.

Güvenlik şirketi, İngiltere devir yasasına göre NortonLifeLock'un kesin bir teklifte bulunması için 11 Ağustos'a kadar vakti olduğunu belirtti. Merkezi Prag'da olsa da ticaret alanında Londra'da faaliyet gösteren Avast, öncelikli olarak masaüstü cihazlar için güvenlik çözümleri sağlıyor. Mobil cihaz, sunucu ve masaüstü cihazlara yönelik çözümler sunan Avast hem ücretsiz hem ücretli güvenlik yazılımları geliştirip piyasaya sürüyor.

WSJ'nin paylaştığı bilgilere göre şirket, dünya çapında 435 milyon aktif kullanıcısı olduğunu ve 2020 gelirinin yaklaşık 893 milyon dolar olduğunu ifade etti. Anlaşmanın NortonLifeLock tarafından da oldukça büyük bir anlaşma olduğu tahmin ediliyor. Piyasa değeri 16 milyar dolar olan şirket, kurumsal güvenlik işini Broadcom'a 10,7 milyar dolarlık bir anlaşma ile satmadan önce Symantec olarak biliniyordu.

Şirket şu anda yazılım alanında kimlik avı dolandırıcılıklarına karşı LifeLock ve Norton anti virüs yazılımları sağlıyor. Avast, kurucuları Pavel Baudiš ve Eduard Kučera'nın o zamanlar Alwil olarak bilinen şirketi kurmasına kadar geçen 30 yıl öncesine dayanıyor. Kurucular, şirketin hisselerinin yaklaşık %35'ine sahip ve şirketin yönetim kurulunda yer alıyorlar.

Şirket, 1997 yılında rakibi McAfee'den gelen bir teklifi geri çevirdiğini ve bunun yerine anti virüs yazılımını özel olarak lisansladığını açıkladı. Şirket, anti virüs yazılımlarını 2010 yılında "Avast" adı altında sunmaya başladı ve 2018 yılında halka açılarak 200 milyon dolar elde etti.