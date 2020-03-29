Siber Güvenlik Uzmanları Coronavirüs'e Karşı Güçlerini Birleştiriyor

Koronavirüs pandemisinden daha sinir bozucu durumlardan biri bilgisayar korsanlarının bu krizi kullanarak kullanıcıları kandırması gibi gözüküyor. Bir grup siber güvenlik uzmanı buna karşı yeni bir ekip oluşturma fikrine sahip.

İnsanlara sahte koronavirüs test kitleri sunan dolandırıcıların dahil olduğu dolandırıcılıklarının yanı sıra siber saldırıların ve özellikle kimlik avı girişimlerinin son birkaç hafta içinde arttığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi bildirimleriymiş gibi e-posta gönderen hackerlar, büyük tehdite yol açtı.

Dünya genelindeki çeşitli siber güvenlik uzmanları, koronavirüsle ilgili hackleme çabalarıyla daha iyi mücadele etmek için ekip oluşturmaya başladı. 400'den fazla uzmana sahip olan yeni COVID-19 Siber Tehdit İstihbarat Birliği, DEF CON'un güvenlik başkanı Marc Rogers tarafından kuruldu.