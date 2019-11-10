Siber Güvenlik Uzmanları Uyardı: 11 Kasım'a Dikkat Edin!

Çin pazarında ortaya çıkan ve 11.11 indirimleri olarak da bilinen 11 Kasım Bekarlar Günü'nde dolandırıcılık olayları dikkat çekmeye başladı. Siber güvenlik uzmanlarına göre e-ticaret sitelerinde dolandırıcılık tehlikesi bulunuyor.

Kaspersky tarafından hazırlanan 11 Kasım raporunda, 2018 yılındaki büyük Bekarlar Günü indirimlerinden önce finansal kimlik tehditleri mercek altına alındı. Yalnızca bir gün içerisinde 1 milyona yakın spam ve kimlik avı saldırıları olduğunu belirten Kaspersky, global çapta tehdit beklendiğini aktardı.

"İndirim ve promosyonların kullanıcılara duyurulduğu Bekarlar Günü, alışveriş yapmak için en ideal zaman olsa da bu tarih spam ve kimlik avı yapanların da en yoğun çalıştıkları zaman." ifadelerini kullanan Kaspersky güvenlik araştırmacısı Andrey Kostin, indirimin peşinden koşan tüketicilerin güven zaafiyeti yaşadığını ve alışveriş yapılan sitenin güvenliğinin dikkate alınmadığını dile getirdi.

İşte Kaspersky raporuna göre 11.11 indirimlerinde yapılması gerekenler: