Siber Korsanlar, ABD Ekonomisine 654 Milyar Dolar Zarar Verdi

Araştırmaya göre, 2018 yılında 2,8 milyar tüketicinin verilerini çalan bilgisayar korsanları, ABD ekonomisine 654 milyar dolardan fazla zarar verdi.

Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, siber saldırganların ana hedefinde sağlık, finans ve kamu sektörlerinin olduğunu söyledi.

Geçen yıl 2,8 milyar tüketicinin verisinin ifşa edildiğine dikkat çeken Akkoyunlu, hackerlerin fidye yazılımı saldırılarıyla şirketlere çok zor anlar yaşattıklarını belirtti.

Rapora göre, siber saldırganlar sadece ABD finansal hizmetlerinde bu yılın ilk çeyreğinde 6,2 milyar dolar zarara neden oldu. Akkoyunlu, siber güvenlik alanına yatırımlarının her geçen gün artmasına rağmen, hacker’ların durdurulamadığını söylüyor.

2018'de gerçekleşen ihlallerin yüzde 97'sinin kişisel bilgilere yönelik olduğunu ifade eden Akkoyunlu, en çok yüzde 54 ile doğum tarihleri ve sosyal güvenlik numaralarının ihlal edildiğini aktardı.

Hacker’ların veri sızdırmak için en çok sağlık sektörünü hedef aldığına dikkat çeken Akkoyunlu, “Özellikle ABD’de geçen yıl gerçekleşen veri ihlallerinin yüzde 48’inin kaynağı sağlık sektörüydü” dedi.

Sağlık sektöründe hizmet veren kuruluşların her zaman tetikte olması gerektiğini belirten Akkoyunlu, bu alandaki şirketlerin veri güvenliği yatırımlarını artırmalarını öneriyor.

Araştırmalar, fidye yazılımı saldırılarının 2018’de en çok kullanılan ikinci saldırı türü olduğunu gösteriyor. Hackerler için fidye yazılımı saldırılarının daha kazançlı olduğunu belirten Akkoyunlu, sağlık ve finans sektörlerinde hizmet veren şirketlerin çalışanlara bu konuda eğitimler vermesi gerektiğini dile getirdi.