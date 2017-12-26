Siber Mücadelede 2017'nin Bilançosu Açıklandı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de siber güvenlik alanında etkin bir mücadele yürütülüyor. Bu doğrultuda, Emniyet Genel Müdürlüğünce siber suçlarla mücadele kapsamında kurulan ekipler, 2017 yılında 39 bin hesabın suç faaliyetinde bulunduğunu tespit etti.

Yeni dünya düzeninin, yeni savaş alanı olan siber güvenlik, ülkelerin en fazla yatırım yaptığı sektörlerden bir tanesi haline geldi. Türkiye de gerek kurduğu birimler gerekse de yürüttüğü etkin çalışmalarla, bu alana en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünce siber suçlarla mücadele kapsamında kurulan 12 farklı uzmanlık alanında görevli sanal devriye polisleri, bu yıl 39 bin hesabın internette suç içerikli faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti. Hesaplarla ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 3 bin kişiden bini çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

2017 yılında 500 adli bilişim ve sosyal medya uzmanını kadroya katan Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, bu kişilere siber suç araştırma ve soruşturma teknikleri, siber alandaki jargon ve dijital delil inceleme gibi birbirinden önemli eğitimler verildi.

Sanal Devriye Polisleri Göz Açtırmıyor

Yeni personellerin katılmasıyla birlikte etki gücünü artıran emniyet, sanal dünyada 7 gün 24 saat devriye gezen ekipler sayesinde suç faaliyetlerinde bulunan 39 bin sosyal medya hesabı tespit etti ve bu hesapların 9 bin 600 tanesine adli işlem uyguladı.

Siber polislerin etkin bir mücadele yürüttüğü alanlardan bir tanesi de yasa dışı bahis oldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis oynatan ve oynayanlara ait 3 bin 550 banka hesabına da el koydu.

Yasa dışı bahis oynatan ve oynayanlara ait banka hesaplarındaki 140 milyon liraya el konulurken, 250 milyon lira da bloke edildi.